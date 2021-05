[Inland] ÖVP auf Konfrontation mit dem Rechtsstaat.

[Kommentar] Die ÖVP wird ihren Kampf gegen den Rechtsstaat verlieren.

Platters ominöse Woche zwischen Skandalen und Befreiungsschlägen.

René Benko und die Politik: Opposition will Kika/Leiner-Übernahme durchleuchten.

[International] Neu-Delhi zwischen Angst und Hoffnung in der Corona-Krise.

[Wissenschaft] In Tschernobyl schwelen wieder Spaltungsreaktionen, die Eingriffe nötig machen.

[Erinnerungskultur] Seit einem Jahr dürfen Zeitzeugen nicht mehr in die Schulklassen gehen und von der Shoah erzählen. Digitale Formate wurden zwar eingeführt – doch nur wenige gingen online.

[Gerichtsreportage] Körperverletzungsprozess um "Familienzwist" und Mutter im Rollstuhl.

[Sport] Thiem ringt Isner nieder und steht im Halbfinale von Madrid.

[Wetter] Viel Sonnenschein bringt der Tag im ganzen Land. Einzig in der Osthälfte machen sich um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag ein paar harmlose Wolkenfelder am Himmel bemerkbar. Der Wind weht schwach bis mäßig, vorerst aus West, ab dem Nachmittag aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 4 und plus 6 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 13 und 21 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

[Zum Tag] In vielen europäischen Ländern ist heute der 8. Mai ein nationaler Feier- bzw. Gedenktag (Tag der Befreiung). An diesem Tag endete 1945 der Zweite Weltkrieg in Europa.