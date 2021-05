Hier gehts zum heutigen Corona-Livebericht



[Inland] Shop bewirbt satirisches Blümel-Leiberl, bekommt Steuerprüfung am nächsten Tag

Zadić zu Blümel: Aktenlieferung "hätte viel früher erfolgen sollen"

[Pandemie] Corona-Politik in Wien: Wie Ludwig seinen Stadtrat zähmte

Registrierungspflicht für Lokalbesuche offenbar doch geplant

[International] Regierungspartei SNP erklärt sich zur Siegerin der Parlamentswahlen

[Interview] Sahra Wagenknecht: "Viele Linke betreiben mit Sprache schöne Alibipolitik

[Web] Böhmermann-Video über Kurz: Internet spottet mit

[Analyse] Bei Gewaltschutz vom Norden lernen

[Gedenken] Republik feiert Befreiung Österreichs vor genau 76 Jahren

[Sport] Thiem verliert gegen starken Zverev im Halbfinale von Madrid

[Wetter] Im ganzen Land steht Sonnenschein am Programm. Nur dünne, hohe Wolkenfelder zieren den Himmel. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten im Laufe des Vormittags lebhaft aus Ost bis Süd. Entlang der Alpennordseite bläst teils kräftiger Südföhn. Auf 0 bis 10 Grad in der Früh folgen tagsüber 19 bis 28 Grad, am wärmsten wird es mit Föhnunterstützung im Westen.

[Zum Tag] Heute ist Europatag.