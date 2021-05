Supersauber

Vileda Superfeger Foto: Heidi Seywald

Kann passieren, dass beim Schnitzelpanieren ein paar Semmelbrösel danebengehen. Mit dem breiten Schaumstoffbesen dieses Sets hat man die Brösel in Rekordgeschwindkeit auf der Schaufel. Die Bürste ohne Borsten kann zudem hervorragend Feinstaub wie etwa Mehl aufnehmen. Laub kann sich nicht in den Borsten verfangen, der Schaumstoff lässt sich gut abwaschen.

Vileda Superfeger, zum Beispiel bei Müller um 8,99 Euro

6 von 6 Punkten





Flott

Splendid Kehrgarnitur Foto: Heidi Seywald

Dieses ökologisch korrekte Bartwisch-und-Schaufel-Set (Recyclingplastik, Holz aus nachhaltigem Anbau und Rossmischhaar) verrichtet dank nicht zu leichter Schaufel und sehr feiner Borsten tadellose Arbeit. Auch die Gummilippe und die Abstreifkerben an der Schaufel sind sehr gut ausgeführt. Mit dem roten Plastikbomber oben ist man aber eine Spur schneller.

Splendid Kehrgarnitur aus nachhaltigen Materialien, bei Interspar um 9,99 Euro

5 von 6 Punkten





Patschert

Blaska Handfeger und Kehrschaufel Foto: Heidi Seywald

Dieses Billigmodell birgt einige schmutzige Geheimnisse: Das Plastik der Schaufel ist so leicht, dass man diese fest auf den Untergrund pressen muss, um Material aufnehmen zu können. Die harte Gummilippe in Verbindung mit einer Rille darunter verhindert zusätzlich, dass man Mist auf die Schippe nehmen kann; auch die Borsten der Bürste sind zu hart, feiner Schmutz prallt daran ab.

Blaska Handfeger und Kehrschaufel, klein, bei Ikea um 1,50 Euro

1 von 6 Punkten





Handlich

Oxo Good Grips Kompakt-Kehrset Foto: Heidi Seywald

Die kompakte Ausführung dieses Modells ist Vor- und Nachteil zugleich: So lässt sich die kleine Handbürste praktisch und ohne zu schmutzen in der Schaufel verstauen, allerdings könnte die Arbeitsgeschwindigkeit höher sein. Ohne Griff ist das Schauferl, das schnell voll wird, schwer in den idealen Winkel zum Schmutz zu bringen, die Bürste ist überraschend gut.

Oxo Good Grips Kompakt-Kehrset, zum Beispiel via Amazon um 9,06 Euro

3 von 6 Punkten

(Sascha Aumüller, RONDO, 17.5.2021)