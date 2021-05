Robo-Mopp

Reinigungsroboter Roborock S7 Foto: Hersteller

Wen das schlechte Gewissen plagt, weil der Frühjahrsputz noch immer nicht erledigt ist, die Motivation dafür aber einfach ausbleibt, der oder die kann sich eine technologische Putzhilfe holen. Der Roborock S7 (UVP 549 Euro) übernimmt das Staubsaugen und Wischen gleichermaßen. Die Ultraschall-Teppicherkennungstechnologie ermöglicht es, in einem Reinigungsdurchgang ohne Unterbrechung Hartböden zu wischen und textile Untergründe zu saugen. Der Akku reicht für bis zu drei Stunden ununterbrochenen Einsatz. Mittels App können Putzpläne und Einstellungen verwaltet werden. (Michael Steingruber)

de.roborock.com





Gefinkelter Zupfer

Handjäter Foto: Manufactum

Wer einen Garten hat, will diesen gepflegt halten. Da können Girsch und Konsorten das sonnige Gemüt trüben. Schließlich gehen Stunden in Kauerhaltung beim Unkrautjäten verloren, anstatt dieses mit Cocktail in der Hand und Blick auf Blühendes zu genießen. Der schwedische Handjäter (11,50 Euro) von Manufactum verschafft da Abhilfe. Dieser rasiert den Boden dort, wo sonst nur die Hand rankommt. Die gebogene Kante verschont Jungpflanzen, und aufgrund seiner Maße von 23,5 mal 6,5 mal 5,5 Zentimeter ist der Jäter auch wunderbar für das Hochbeet geeignet. (Nina Wessely)

www.manufactum.at





Gute Chemie

Hightech-Zahnbürste Ion Sei Foto: Hersteller

Warum eine Wissenschaft aus dem Zähneputzen machen? Weil mithilfe chemischer Grundlagen Karies verhindert werden kann. Ion Sei (149,99 Euro) von Sanyei setzt auf Photokatalyse. Ein Titanoxidstab und UV-Licht in der Zahnbürste reagieren miteinander, dadurch entstehen negativ geladene Ionen. Diese haften sich an kariesverursachende Bakterien und destabilisieren sie. Ergebnisse klinischer Studien hierzu gibt’s auf der Website des japanischen Unternehmens. Die Zahnbürste wiegt weniger als 100 Gramm, eine Akkuladung (acht Stunden) reicht für 40 Putzdurchgänge. (Michael Steingruber)

www.ion-sei.com





Zeit im Bild

Analoge Sofortbildkamera Polaroid Go Foto: Hersteller

Was wurde in Sachen Tonträger, Foto- und Filmtechnik nicht schon alles für mausetot erklärt. Ein weiteres fesches Lebenszeichen gibt es nun von Polaroid, und zwar in Form der Polaroid Go (ca. 120 Euro), deren Bilder kleiner als die ihrer Vorgängerinnen aus dem charakteristischen Schlitz der Kamera gespuckt werden. Diese misst 10,5 mal 8,39 mal 6,15 Zentimeter und verfügt über einen Selfiespiegel, einen Selbstauslöser, Blitz und die Möglichkeit zur Doppelbelichtung. Zurzeit kann der Apparat im charmanten Retrodesign nur mit dem klassischen Farbfilm gefüttert werden. (Michael Hausenblas)

eu.polaroid.com





Auf die Ohren

Streaming-Hörbox Tigerbox Touch Foto: Hersteller

Wir erinnern uns: Früher setzte man die Kinder vor dem Fernseher ab. Mittlerweile gibt es unzählige Alternativen zur Flimmerkiste. Eine weitere ist nun die Streaming-Hörbox Tigerbox Touch (99,99 Euro), für die es nicht einmal ein Smartphone braucht In die Box lassen sich über die "Tigercards" kinderohrenfreundliche Hörspiele wie Benjamin Blümchen, Frozen oder Die drei Fragezeichen schieben. Wetten, dass die lieben Kleinen große Ohren bekommen? Und ja, vielleicht setzen wir uns für ein paar Minuten auch daneben – törööö! (Anne Feldkamp)

https://tiger.media/tigerbox-touch/

(RONDO, 24.5.2021)