Zaungast Honig-Lavendel-Weizen Foto: Hersteller

Wenn es nicht gerade um Fusionen in der Branche (wie etwa Victory, Southern Tier und Six Point zu Artisanal Brewing Ventures) geht, sind Investmentbanker nur Zaungäste der Craftbier-Szene. Als solcher fühlte sich auch Martin Wohlkoenig, gab seinen Job in London auf, um künftig professionell jene Biere zu brauen, die ihm selbst schmecken. Eben unter der Marke Zaungast.

Gebraut wird im Lohnbrauverfahren bei Brauschneider in Schiltern – und das erste Produkt ist durchaus mutig: ein satt goldgelbes, blankes und mit kräftig-stabilem Schaum ausgestattetes Honig-Lavendel-Weizen. Der Lavendel ist sehr präsent in der Nase, der Antrunk herb und kräuterartig, wobei die Bittere im Trunk durch die Süße des Honigs teilweise balanciert wird.

Aber der Lavendelgeschmack bleibt stets präsent, und die Süße verabschiedet sich, um dem trockenen Nachtrunk Platz zu machen. Damit unterscheidet sich dieses Weizenbier in vielen Punkten von dem, was man sich bei einer klassischen Weiße erwartet: keine Trübung, kein (Bananen-)Esteraroma, kein weiches Mundgefühl, dafür sehr viel herbe und bittere Geschmackseindrücke, die etwas an Wermut erinnern. (Conrad Seidl, RONDO, 14.5.2021)