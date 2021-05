Jan Böhmermann im Türkis-Spezial des "ZDF Magazin Royale" über Österreich, Sebastian Kurz und die ÖVP. Foto: ZDF Magazin Royale Screenshot

Türkis und türkiser werden Jan Böhmermann und das "ZDF Magazin Royale" am Donnerstagabend bis zur Diktatorenuniform und dem gemeinsamen Gebet für die Republik Österreich und Sebastian Kurz: Das Satiremagazin des ZDF arbeitet in seiner letzten Ausgabe vor der Sommerpause türkise Skandale und Aufreger der vergangenen Monate auf – von Chatprotokollen und Dickpics bis zum Einstieg René Benkos bei der "Krone", von dem auch Heinz-Christian Strache auf Ibiza träumte.

"Türkise Autokratie"

"Kann das sein, gaslightet der kleine, liebe Bundeskanzler Sebastian Kurz die Republik Österreich von einer liberalen Demokratie in eine türkise Autokratie?" So fasst Böhmermann das Generalthema der Sendung auf. Auf dem Weg zur Autokratie gelte es, Parlament, Medien, Regierung und Justiz im eigenen Sinne umzubauen – und Böhmermann findet für all diese Bereiche Beispiele. Von der Ablöse Helmut Brandstätters als "Kurier"-Chefredakteur – der heutige Neos-Abgeordnete kommt auch in einer kurzen Zuspielung zu Wort – bis zu Angriffen auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und zum Ibiza-Untersuchungsausschuss und Novomatic.

"Wenn Stück für Stück der Rechtsstaat zerfällt"

"Quatsch, das würde man ja merken, wenn Stück für Stück der Rechtsstaat zerfällt, jeden Tag ein kleines Stückchen mehr", antwortet sich Böhmermann, bevor er in einer Uniformkarikatur mit dem Team des "ZDF Magazin Royale" zu beten beginnt "für die Republik Österreich". Und für Sebastian Kurz, doch noch sein Studium zu beenden oder sich zum Investmentbanker oder Altenpfleger umschulen zu lassen. – "Hauptsache, nichts mit Menschen. Hauptsache, ganz weit weg von Verantwortung für eine stolze demokratische Republik wie Österreich." Für die werde das Team einen ganzen Sommer beten. Die Satireshow geht mit Freitag in die Sommerpause.

"War das noch ein ausgewogener satirischer Beitrag?", spielt Böhmermann zwischendurch noch auf die ORF-Erklärung an, warum ein Beitrag über das Netzwerk des Sebastian Kurz zunächst nicht wie geplant in der inzwischen eingestellten Late Night "Gute Nacht Österreich" gezeigt werden durfte.

Die Sendung beschließt – nach Mavie Phoenix mit der "Weltpremiere" von "Nothing Good" – noch eine Sequenz aus dem "Kulturmontag" des ORF von 2019 nach einem Böhmermann-Interview. "Der ORF distanziert sich von den provokanten und politischen Aussagen Böhmermanns. Aber wie Sie wissen, darf Satire alles und der öffentliche Rundfunk künstlerische Meinung wiedergeben." (fid, 7.5.2021)