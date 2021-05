Lewis Hamilton drehte zum 100. Mal die schnellste Qualifying-Runde. Foto: REUTERS/Nacho Doce

Weltmeister Lewis Hamilton hat in Barcelona den nächsten Meilenstein seiner Formel-1-Karriere erreicht. Der Brite im Mercedes eroberte am Samstag zum 100. Mal die Pole Position und geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Spanien am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL). Hamilton verwies seinen Titelrivalen Max Verstappen um 36 Tausendstel auf den zweiten Platz. Der Niederländer bestreitet sein 100. GP-Rennen für Red Bull. Dritter wurde der Finne Valtteri Bottas im zweiten Mercedes vor dem Monegassen Charles Leclerc im Ferrari.

Der deutsche Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel kam nicht über den 13. Startplatz hinaus. Mick Schumacher im Haas holte den 18. Platz und ließ damit wie schon beim vergangenen Rennen in Portimao den Kanadier Nicholas Latifi im stärker eingeschätzten Williams hinter sich. Auch seinen russischen Teamkollegen Nikita Masepin distanzierte er erneut deutlich.

Für Mercedes war es vor den Toren Barcelonas die bereits neunte Pole in Spanien in Folge. Nach drei Läufen führt Hamilton in der Fahrer-WM mit 69 Punkten vor Verstappen (61) und dem englischen McLaren-Fahrer Lando Norris (37). (sid, APA, red, 8.5.2021)

Qualifying für den Formel-1-GP von Spanien in Montmelo bei Barcelona vom Samstag:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:16,741 Min.

2. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,036 Sek.

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,132

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,769

5. Esteban Ocon (FRA) Alpine +0,839

6. Carlos Sainz Jr. (ESP) Ferrari +0,879

7. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren +0,881

8. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,960

9. Lando Norris (GBR) McLaren +1,269

10. Fernando Alonso (ESP) Alpine +1,406

11. (in Q2 ausgeschieden) Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:17,974

12. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 1:17,982

13. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin 1:18,079

14. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:18,356

15. George Russell (GBR) Williams 1:19,154

16. (in Q1 ausgeschieden) Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 1:18,556

17. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:18,917

18. Mick Schumacher (GER) Haas 1:19,117

19. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:19,219

20. Nikita Masepin (RUS) Haas 1:19,807

Die Fahrer mit den meisten Pole Positions in der Formel 1:

1. Lewis Hamilton (GBR) 100

2. Michael Schumacher (GER) 68

3. Ayrton Senna (BRA) 65

4. Sebastian Vettel (GER) 57

5. Jim Clark (GBR) 33

. Alain Prost (FRA) 33

7. Nigel Mansell (GBR) 32

8. Nico Rosberg (GER) 30

9. Juan Manuel Fangio (ARG) 29

10. Mika Häkkinen (FIN) 26

11. Niki Lauda (AUT) 24

. Nelson Piquet (BRA) 24

weiter:

32. Gerhard Berger (AUT) 12

34. Jochen Rindt (AUT) 10