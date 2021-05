Die Polizei sicherte eine angemeldete Kundgebung ab. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Am Tag der Befreiung am Samstag haben die als rechtsextrem eingestuften Identitären eine Kundgebung am Yppenplatz in Wien-Ottakring angemeldet. Gemeinsam mit ihrer Neben-Organisation "Die Österreicher" formten sie eine Gruppe von rund 50 Teilnehmern, die einen Marsch von einer U6-Station zum Yppenplatz plante.

Doch einige hundert Gegendemonstranten blockierten den Marsch immer wieder, zum geplanten großen Aufmarsch am Yppenplatz kam es nicht. In den Abendstunden gab es auf dem gesperrten Gürtel Zusammenstöße der Polizei mit Demonstranten.

Eine Bilanz des Einsatzes wird für Sonntag erwartet, noch sind keine offiziellen Details bekannt. Die Landespolizeidirektion Wien berichtete auf Twitter von vier verletzten Beamten, die mit pyrotechnischen Gegenständen und Flaschen beworfen wurden. Auch ein Polizei-Hubschrauber war im Einsatz. (red, 8.5.2021)