An Bord von zwei Holzbooten

Die Küstenwache begleitete die Boote zur Küste. (Symbolbild) Foto: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Rom – 415 Migranten sind in der Nacht auf Sonntag an Bord von zwei Holzbooten auf Lampedusa eingetroffen. Ein erstes, 20 Meter langes Boot mit 325 Menschen an Bord wurde acht Seemeilen von Lampedusa lokalisiert. Es wurde von der Küstenwache bis zur Insel begleitet.

An Bord eines zweiten Bootes, das fünf Seemeilen von Lampedusa gesichtet wurde, befanden sich 90 Migranten verschiedener Staatsangehörigkeiten, darunter ein Neugeborenes. Die Migranten wurden im Hotspot der Insel untergebracht.

10.725 Menschen sind nach Bootsfahrten über das Mittelmeer seit Anfang 2021 in Italien eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 4.105 gewesen, wie das italienische Innenministerium mitteilte. (APA, 9.5.2021)