der Höhenflug kommt bekanntermaßen vor dem Fall. Und so ist auch die ursprünglich als Witz gestartete Kryptowährung Dogecoin vor dem Auftritt Elon Musks in der US-Show "Saturday Night Live" angesichts hoher Erwartungen massiv gestiegen – nur um dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag einzubrechen. Musk selbst hatte ebenfalls zuvor in Tweets gewarnt, dass man nicht sein gesamtes Erspartes in Kryptowährungen investieren sollte. Hoffentlich haben ihm manche seiner Fans zugehört, bevor am Wochenende ihr Investment zerbröselt ist.

Parallel dazu stellt sich die Frage: Was tun mit den noch vorerst letzten Tagen, in denen die Gastronomie noch nicht aufgesperrt hat, um uns auf ein erfrischendes Bier in die Gstgärten zu locken? Nun, auch hier haben wir ein paar passende Lesetipps parat: So könnte die verbleibende Zeit genutzt werden, um die Datenschutzeinstellungen des eigenen Android-Phones auf Vordermann zu bringen.

Wer hingegen lieber spielt als bastelt, der kann virtuell in die Welt eines Landwirts oder – was durchaus kontrovers diskutiert werden dürfte – eines Obdachlosen eintauchen. Zur Orientierung bieten wir einen Überblick über die medial oft wenig beachtete Welt der Simulatorspiele.

Wir wünschen einen angenehmen Wochenend-Ausklang!

