Durch die Waldheim-Affäre wurde das offizielle Geschichtsbild Österreichs als Lüge entlarvt – Ruth Beckermanns Doku "Waldheims Walzer", 22.30 Uhr, 3sat. Foto: Ruth Beckermann Filmproduktion

19.40 REPORTAGE

Re: Corona und der Haustier-Boom – Hund, Katze, Affe dringend gesucht Nach einem Jahr Corona-Krise leben eine Million Haustiere mehr unter deutschen Dächern als zuvor. Doch seriöse Züchter können die riesige Nachfrage nicht mehr befriedigen. Dubiose Geschäftemacher springen ein – es tobt ein Kampf zwischen Tierhändlern und Tierschützern. Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Die Wahrheit über Spargel Im Marchfeld wird jedes Frühjahr im Akkord gearbeitet, um das riesige Marktbedürfnis zu befriedigen. Der Regisseur Alfred Schwarz hat sich die Erntemethoden und die Arbeitsbedingungen näher angesehen. Um 21.05 Uhr geht es um Das Geschäft mit Tomaten, danach folgt um 21.55 Uhr Gemüse aus Österreich – wo ist es am besten?, ab 22.45 UhrAbgezockt? Rumänische Erntehelfer auf deutschen Feldern. Bis 23.35, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Themen: Elf ermordete Frauen in vier Monaten. / Kampf um ein teures Medikament. / Wiederentdeckung des Rads. Bis 22.00, ORF 2

21.45 THRILLER

Die Morde von Madrid (Que Dios nos perdone, ES 2016, Rodrigo Sorogoyen) In Spanien sind die Folgen der Wirtschaftskrise 2011 deutlich zu spüren. Armut und Kriminalität steigen. Die Polizei ist einem grausamen Serienkiller auf der Spur. Dieser hat es auf betagte Witwen abgesehen. Roberto Álamo wurde für seine Rolle als cholerischer Ermittler mit dem spanischen Filmpreis Goya ausgezeichnet. Bis 23.40, Arte

22.30 DOKUMENTARFILM

Waldheims Walzer Die RegisseurinRuth Beckermann will Kurt Waldheim in ihrem Dokumentarfilm nicht Schuld oder Unschuld nachweisen. In eineinhalb Stunden, in denen das Publikum sich abwechselnd fremdschämen, den Kopf schütteln oder im Hals steckengebliebene Lacher hinunterwürgen muss, entzaubert sich Waldheim selbst. Bis 0.05, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag mit Beiträgen zum fragilen Gut Pressefreiheit, zu Xenia Hausners neuer Ausstellung in der Albertina und zum Programm der Wiener Festwochen. Bis 23.25, ORF 2

22.35 ACTION

Matrix Revolutions (USA 2003, The Wachowskis) Neo (Keanu Reeves) fällt nach seinem Kampf gegen die Wächter scheinbar ins Koma und befindet sich am sogenannten Bahnhof. Hier hat der Trainman das Sagen, der Programme in die Matrix hinein- und aus ihr herausschmuggelt: ein Action-Feuerwerk. Bis 1.00, ATV

23.40 KÖRPERBILD

Männer, Muskeln und modellierte Haut Der Filmemacher Denis Côté zeigt Einblicke in das Leben von sechs Männern, bei denen das Hobby zur Sucht wurde: Körperkult, Fitnesswahn und der ständige Drang des Über-sich-selbst-Hinauswachsens bestimmen ihren Alltag. Bis 1.15, Arte