Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Der Gegner war in der ersten Hälfte kaum vorhanden, hat sein Heil in der Defensive gesucht, was legitim ist. Mit dem 1:0 hat man gedacht, dass es durch ist und ich bin auch jetzt der Meinung, dass es durch gewesen wäre, wenn nicht diese Geschichte gewesen wäre (Anm.: Elfmeter-Entscheidung. Der Elfer hat das Spiel gedreht. Alles wäre nicht passiert, wenn diese krasse Fehlentscheidung – und das ist milde ausgedrückt – nicht passiert wäre. Es steckt viel Arbeit dahinter, die Spieler bereiten sich gut vor und werden mit einer unglaublichen Entscheidung bestraft, das ärgert mich maßlos. Ich bin heilfroh, wenn nächste Saison der VAR in Kraft tritt. Die 'Irren ist menschlich'-Geschichte kann ich mittlerweile nicht mehr hören. Wernitznig hat es geschafft, dass er in Europa bekannt wird, wenn man das Feyenoord-Spiel hernimmt. Es ist nicht so, dass die Welt untergeht, aber ein Sieg wäre sehr schön gewesen, und er war für meine Begriffe aufgelegt."

Roman Stary (WAC-Trainer): "Der Sieg fühlt sich sehr gut an. Es war ehrlich zugegeben ein glücklicher Sieg, Rapid war speziell in der ersten Hälfte klar feldüberlegen. In der zweiten Hälfte war es um einiges besser, mit dem Elfer und der Roten Karte sind wir zurück ins Spiel gekommen und nehmen die Punkte sehr gern mit. Ich bin überzeugt, dass wir Dritter werden können oder dass wir es werden. Mit dem Selbstvertrauen bin ich voll überzeugt, dass wir das machen. Wir haben Glück gehabt, aber ich werde mich nicht entschuldigen, dass wir drei Punkte mitnehmen."

Zum Elfmeter: "Natürlich kann man darüber diskutieren, aber Rapid hatte viele Chancen und hätte es früher entscheiden können."

Christopher Wernitznig (WAC-Spieler/via Sky): "Es war ein eher glücklicher Sieg für uns. In der ersten Hälfte waren wir überhaupt nicht im Spiel, aber mit dem Elfer haben wir Selbstvertrauen bekommen und die Rote Karte hat uns auch in die Karten gespielt."

Zum Elfmeter: "Im Spiel habe ich gedacht, dass ich den Körper reinstelle und er haut mir hinten rein. Man kann ihn glaube ich geben, ein Foul von mir war es auf keinen Fall."

