Colonial Pipeline hat eine illustre Kundschaft – und ein Datenleck. Foto: EPA

New York – Nach dem Hacker-Angriff auf eine der wichtigsten Kraftstoff-Leitungssysteme in den USA hat deren Betreiber Colonial Pipeline seine Reparaturarbeiten am Sonntag fortgesetzt. "Im Moment liegt unser Hauptaugenmerk auf der sicheren und effizienten Wiederherstellung unseres Dienstes", gab es Unternehmen bekannt.

Eine Cybersecurity-Firma sei mit der Untersuchung des Falls beauftragt worden, außerdem habe man die zuständigen Strafverfolgungsbehörden kontaktiert. Wann der bereits seit Freitag ruhende Betrieb wieder aufgenommen wird, blieb offen.

Colonial Pipeline transportiert pro Tag 2,5 Millionen Barrel an Kraftstoffen von Raffinerien an der Golf-Küste in östliche und südliche Bundesstaaten durch ihre insgesamt 8.850 Kilometer langen Leitungen. Fast die Hälfte der Kraftstoff-Versorgung der US-Ostküste fließt durch diese Pipelines. Zu den Abnehmern zählen auch mehrere Flughäfen wie der weltgrößte in Atlanta.

Die dunkle Seite

Ein längerer Stillstand könnte zudem die Preise an den Zapfsäulen vor der sommerlichen Hauptfahrzeit in den USA in die Höhe schnellen lassen. Die US-Behörde für Transportsicherheit teilte Reuters mit, zusammen mit anderen Behörden werde an dem Fall gearbeitet. Ein früherer Regierungsmitarbeiter und zwei Quellen aus der Branche erklärten, bei den Hackern handele es sich wahrscheinlich um eine hochprofessionelle Cyber-kriminelle Gruppe.

Es werde untersucht, ob es sich um die von IT-Sicherheitsfirmen als "DarkSide" bezeichnete Gruppe handle. "DarkSide" sei bekannt dafür, Schadprogramme einzuschleusen und danach Unternehmen zu erpressen. Das Programm verschlüsselt Unternehmensdaten. Erst nach Zahlung eines Lösegeldes werden die Daten wieder nutzbar gemacht. (APA, 9.5.2021)