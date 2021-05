Colonial Pipeline hat eine illustre Kundschaft – und ein Datenleck. Foto: EPA

New York – Die amerikanische Regierung arbeitet bei der Bekämpfung des Hackerangriffs auf eines der wichtigstsen Kraftstoffleitungssysteme in den USA eng mit dem Betreiber Colonial Pipeline zusammen. Handelsministerin Gina Raimondo sagte im Fernsehsender CBS am Sonntag, die Wiederherstellung des Leitungssystems habe für die Regierung höchste Priorität: "Wir arbeiten eng mit dem Unternehmen, staatlichen und lokalen Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass der normale Betrieb so schnell wie möglich wieder aufgenommen wird und es keine Unterbrechungen in der Versorgung gibt."

US-Benzin-Futures waren am Sonntag nach dem Hackerangriff auf Colonial Pipeline um 3 Prozent auf 2,217 Dollar pro Gallone gesprungen. Sie erreichten damit den höchsten Wert seit Mai 2018. Die Heizöl-Futures legten auf den höchsten Wert seit Januar 2020 zu.

Höchstprofessionelle Hacker

Colonial Pipeline transportiert pro Tag 2,5 Millionen Barrel an Kraftstoffen von Raffinerien an der Golf-Küste in östliche und südliche Bundesstaaten durch ihre insgesamt 8850 Kilometer langen Leitungen. Fast die Hälfte der Kraftstoff-Versorgung der US-Ostküste fließt durch diese Pipelines. Zu den Abnehmern zählen auch mehrere Flughäfen wie der weltgrößte Airport in Atlanta. Ein längerer Stillstand könnte zudem die Preise an den Zapfsäulen vor der sommerlichen Hauptfahrzeit in den USA in die Höhe schnellen lassen.

Nach Auskunft eines früherer Regierungsmitarbeiters und zweier Quellen aus der Branche handelt es sich bei den Hackern wahrscheinlich um eine hochprofessionelle Cyber-kriminelle Gruppe. Es werde untersucht, ob es sich um die von IT-Sicherheitsfirmen als "DarkSide" bezeichnete Gruppe handele. "DarkSide" sei bekannt dafür, Schadprogramme einzuschleusen und danach Unternehmen zu erpressen. Das Programm verschlüsselt Unternehmensdaten. Erst nach Zahlung eines Lösegeldes werden die Daten wieder nutzbar gemacht.

Das Unternehmen gab am Sonntag bekannt, dass eine Cybersecurity-Firma mit der Untersuchung des Falls beauftragt worden sei, außerdem habe man die zuständigen Strafverfolgungsbehörden kontaktiert. Wann der bereits seit Freitag ruhende Betrieb wieder aufgenommen wird, blieb offen. (APA, Reuters, 9.5.2021)