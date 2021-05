Die Raumsonde Osiris-Rex hat sich mit einer Asteroidenprobe an Bord auf den Rückweg zur Erde gemacht. Die Sonde hat in der Nacht auf Dienstag die Umlaufbahn des Asteroiden (101955) Bennu verlassen, wie die US-Weltraumbehörde Nasa mitteilte. Im Oktober hatte sie in einem komplizierten Manöver Staub und Geröll von den Asteroiden aufgesammelt.

Illustration: Nasa

Osiris-Rex war im September 2016 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet und zwei Jahre später bei Bennu angekommen. Der kohlenstoffreiche Asteroid mit einem Durchmesser von etwa 500 Metern kommt der Erde auf seiner Bahn alle sechs Jahre nahe und gilt daher als möglicher Kandidat für einen Einschlag auf unserem Planeten – das Risiko ist aber sehr gering.

Ursprüngliches Material

Bennu und andere Asteroiden entstanden einst aus Überresten jener Bausteine, aus denen sich auch die Planeten formten, und blieben seither weitgehend unverändert. Forscher erhoffen sich von der Mission Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Sonnensystems vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren.

Mithilfe von fünf wissenschaftlichen Instrumenten und Kameras erforschte die Sonde den Asteroiden ausgiebig, ehe sie im vergangenen Oktober zum entscheidenden Teil ihrer Mission ansetzte: In einem komplizierten mehrstündigen Manöver näherte sie sich dem Asteroiden so weit an, dass sie ihn mit einem Roboterarm berühren konnte, und wirbelte durch eine Stickstoffentladung Oberflächenmaterial auf. Ziel war, zumindest 60 Gramm Staub und Geröll einzusammeln.

Aufnahmen vom "Touchdown" auf dem Asteroiden. NASA Goddard

Mit Geröll "überfressen"

Dabei trat allerdings ein Problem auf: Die Sonde sammelte viel mehr Asteroidenmaterial ein als erwartet – und dabei verkeilten sich einige größere Steine unter dem Deckel des Auffangbehälters so, dass er nicht mehr vollständig schließen konnte. Material konnte nach und nach wieder aus dem Behälter entweichen. Schließlich gelang es aber, den Behälter vorzeitig wieder sicher in der Sonde zu verstauen. Die Nasa ist zuversichtlich, dass noch eine brauchbare Menge an Material erhalten geblieben ist. Wie viel genau, ist nicht klar.

Bis die kostbare Fracht auf der Erde einlangt, wird es noch dauern. Die Nasa teilte mit, dass der rund 2,3 Milliarden Kilometer weite Rückflug, auf dem die Sonde zweimal die Sonne umrunden muss, bis September 2023 dauern wird. Dann soll Osiris-Rex die Probe über der Erde abwerfen und anschließend in einen dauerhaften Orbit um die Sonne einschwenken. (dare, APA, 10.5.2021)