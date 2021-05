Wer ist real? Foto: 20th Century Fox

Und plötzlich ist alles ganz anders. Tyler Durden und der Erzähler sind ein und dieselbe Person. Der von Brad Pitt gespielte Charakter hat also nie wirklich existiert, die Mitglieder des "Fight Club" sahen immer nur Edward Nortons Figur. Sofort will man den Film noch einmal von vorne abspielen, um zu schauen welche Hinweise man übersehen hat und wie sich der Film nun mit dem neuen Wissen präsentiert.

So wie auch bei einem der berühmtesten Plot-Twists, M. Night Shyamalans "Sixth Sense". Der Therapeut, der dem kleinen, von Geistern verfolgten Buben helfen will, ist in Wahrheit selbst einer und starb bereits zu Beginn des Filmes. Doch schon viel früher bedienten sich Regisseure des Elements Überraschung: der "Planet der Affen" der in Wahrheit immer die Erde war, Norman Bates mordende Mutter, die seit Jahren mumifiziert vor dem Fenster sitzt.

Welche Plot-Twists haben Sie überrascht?

In welchen Filmen sind sie richtig gut gelungen? Wo ging das Experiment eher daneben? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 11.5.2021)