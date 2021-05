Ein Jahr nach dem Start der App wird Clubhouse nun schrittweise für Android-Nutzer verfügbar gemacht. Foto: Reuters

Die audiobasierte Hype-App Clubhouse, mit der Nutzer Livetalks veranstalten und mit Zuhörenden interagieren können, war bislang nur für iPhones verfügbar. Nach immer stärker schrumpfendem Interesse kommt die App nun auch für Android-Smartphones.

Beta für USA

Am Sonntag, nach einem Jahr Exklusivität für iPhones, haben die App-Betreiber angekündigt, mit der Android-Version Ernst zu machen und eine Beta zu starten. Vorerst wird jedoch nur in den USA getestet. Wie zuvor schon in der iPhone-Version, müssen Nutzer erst von anderen eingeladen werden, um sich registrieren zu können. Laut Clubhouse sei geplant, die Android-Version schrittweise in anderen englischsprachigen Regionen zu starten und später global auszurollen.

Klone und sinkende Beliebtheit

Die Beliebtheit der sozialen App Clubhouse erlebte vor einigen Monaten ein plötzliches Wachstum, doch mittlerweile scheint sich der Wirbel um die neuartige App zu beruhigen, und die Downloadzahlen für die Plattform sind abgeflacht. Die App wurde im Februar 9,5 Millionen Mal heruntergeladen, im März sank die Zahl bereits auf 2,7 Millionen, und im April waren es nur noch 900.000 Downloads, berichtet das Analyseunternehmen Sensor Tower.

Außerdem haben etliche Tech-Giganten bereits ihre eigenen Clubhouse-Klone präsentiert oder bereiten diese vor, darunter Twitter mit Spaces, Discord, Linkedin, Telegram und Berichten zufolge auch Facebook. Diese Alternativen sind, sofern sie erscheinen, dann sowohl für iPhone- als auch für Android-Nutzer verfügbar. (red, 10.5.2021)