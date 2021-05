Die Stimmung in der Werbebranche wird besser. Werbung öffentlicher Stellen trägt einen wichtigen Teil dazu bei. Foto: KTHE

Wien – Die durch Corona schwer getrübte Stimmung in der Werbebranche hellt sich wieder etwas auf. Das zeigt der aktuelle WIFO-Werbeklimaindex. "Durch die Lockdowns kam es auch zu Einbrüchen in Bereichen, die für die Werbebranche relevant sind, doch lässt die allgemeine Konjunkturerholung wieder Optimismus bei den Werbetreibenden aufkommen", so Michael Mrazek, Obmann des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer.

"Die Konjunkturuhr zeigt Richtung Aufschwung", so Mrazek. Die regelmäßige Konjunkturumfrage der österreichischen Kommunikationsbranche ist im zweiten Quartal mit 10 Punkten wieder in den positiven Bereich gekommen. Allerdings ist die Bewertung der aktuellen Geschäftslage noch tiefrot: Dieser Teil-Index ist mit minus 35 Punkten weiter deutlich im negativen Bereich.

"Im gesamten EU-Raum sind erste Zeichen einer Erholung der Werbebranche zu beobachten", so Mrazek. "Im EU-Ländervergleich, speziell mit unseren Nachbarn wie etwa Deutschland, liegt Österreich voran." (APA, 10.5.2021)