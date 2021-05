Deluxe-Version und Ingamedienste überraschen mit hohen Kosten, wer seinen Helden aus "WoW Classic" in "Burning Crusade" nutzen will, muss extra zahlen

Abermals werden die Spieler vor die Prüfung gestellt, Illidan, Kael'thas und Co. in den Schlachtzügen zu bezwingen. Foto: Blizzard

Am 2. Juni um 00:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit startet der zweite Teil der World of Warcraft (WoW) Classic-Serie. In The Burning Crusade (TBC) wird das erste Addon in der Geschichte von Azeroth nochmal aufgerollt. Dabei veröffentlicht die Spieleschmiede auch die Kosten für Dienste und überrascht dabei mit einer Deluxe-Box für ein Spiel, das eigentlich gratis ist, und verärgert mit den Angeboten die Spielerschaft, ein weiteres Mal.

Verwunderung

Als im Jahr 2007 TBC seine Premiere feierte, änderte sich einiges für die Spieler von WoW. Die jeweiligen Klassen Schamanen und Paladine, die jeweils nur für eine der verfeindeten Fraktionen zur Verfügung standen, konnten ab diesem Zeitpunkt sowohl auf Allianz und Horde gespielt werden. Aber auch die Möglichkeit, zu fliegen, kam hinzu. TBC gilt bis heute unter den Fans als eines der besten Addons in der Geschichte des MMORPGs. Dennoch war die Vorfreude auf die Neuveröffentlichung zu keinem Zeitpunkt vergleichbar mit der von Classic.

Als am 6. Mai die offizielle Meldung veröffentlicht wurde, dass am 2. Juni das alte neue Abenteuer beginnen wird, war ein Großteil der Spieler verwundert, wie zeitlich nah doch der Release ist. Als dann Blizzard auch kommunizierte, dass der Prepatch bereits am 18. Mai die Classic-Server erreichen werde, schien die Verwunderung noch ein Stück größer zu werden. Denn eigentlich gilt die Regel, dass Blizzard die Spiele nur marginal zu ihrer damaligen Veröffentlichung abändert. Im Jahr 2007 war die Prepatch-Phase, in der sich Spieler auf das anstehende Abenteuer vorbereiten und bereits die ersten Änderungen an ihren Charakteren vornehmen können, noch 40 Tage. Dieses Mal wird sie um mehr als die Hälfte verkürzt, nämlich auf 14 Tage. Dies steht eigentlich auch im Widerspruch zur Classic-Neuauflage: Denn eigentlich sollte das Spiel aus vergangenen Tagen lediglich in die Gegenwart geholt werden, mit marginalen Anpassungen.

Hohe Kosten

Doch so richtig erbost zeigte sich die Community, als die Preise für eine Deluxe-Edition und die Ingame-Dienste bekannt wurden. Vor allem die Deluxe-Box ist pikant: WoW basiert auf einem Abo-System. Das bedeutet, Spieler zahlen monatlich, um sich im MMORPG beweisen zu können. Darin enthalten ist auch WoW Classic und TBC. Somit müssen die Spiele nicht extra gekauft werden, sondern sind eigentlich Teil des Abonnements.

Dennoch entschied sich Blizzard, eine Premiumversion für die Neuauflage zu bringen. Darin enthalten: ein Boost für Spielcharaktere auf Level 58 um gleich in das Addon starten zu können, jedoch ist dieser nicht anwendbar auf die neuen Klassen und Völker der jeweiligen Fraktionen. Konkret bedeutet das, dass ein Blutelf-Paladin oder ein Draenei-Schamane von Beginn an komplett neu gespielt werden muss. Zusätzlich erhalten die Besitzer unter anderem ein Reittier, das so nicht im Spiel existiert, obendrauf gibt es noch einen Teleportstein sowie 30-Tage-Spielzeit. Zusammenfassend: Blizzard verkauft eine Deluxe-Version für 70 Euro, die großteils kosmetische Gegenstände beinhaltet.

Ein weiterer großer Kritikpunkt sind die anstehenden Ingamedienste. Wollen Spieler mit dem gleichen Charakter sowohl auf den Classic- als auch auf den TBC-Servern spielen, kostet dies pro Held 35 Euro. Andernfalls müssen sie sich für eine der beiden Optionen entscheiden.

Kosmetische Gegenstände

Die Reaktion der Community auf die Preise war dementsprechend kritisch. WoWs bekanntester Influencer, "Asmongold", befand in seinem Livestream, dessen Videoausschnitt mittlerweile auf Youtube zu finden ist, dass Blizzard sich ein weiteres Mal gierig verhält. Aber auch das Blizzard-Forum ist voll mit Kritik. Dem Hersteller wird auch hier Gier vorgeworfen.

Asmongold TV

Jedoch finden sich auch einige Kommentare von Spielern, die Verständnis für die Preise zeigen. Welche Auswirkungen das auf die Spieleranzahl für das anstehende TBC-Abenteuer hat, bleibt abzuwarten.

Jedoch lässt sich mit dem Veröffentlichungsdatum eines voraussagen: Das neueste Hauptspiel-Addon Shadowlands, das am 24. November 2020 veröffentlicht wurde, wird wohl noch weitere Wochen auf den nächsten Patch mit weiteren Spielinhalten warten müssen. Denn eine zeitnahe Veröffentlichung gemeinsam mit TBC ist kaum vorstellbar. (fpz, 10.05.2021)