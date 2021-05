Janine Wissler und Dietmar Bartsch führen die deutsche Linke als Spitzenduo in den Bundestagswahlkampf. Foto: imago images/foto2press/Steffen Prößdorf

Berlin – Janine Wissler und Dietmar Bartsch führen die deutsche Linke als Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf. Der Parteivorstand bestimmte die Co-Parteichefin und den Co-Fraktionschef der Bundestagsfraktion am Montag zum Spitzenduo, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr. Am Mittag wollen sich beide in Berlin zu ihren Zielen äußern. Die deutsche Bundestagswahl findet am 26. September statt.

63 und 39 Jahre

Bartsch steht seit 2015 als Co-Chef an der Spitze der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Der 63-Jährige kommt aus Mecklenburg-Vorpommern und ist ein erfahrener Parteistratege, gilt als Pragmatiker und setzt sich schon lange dafür ein, dass die Linke auch Regierungsverantwortung übernimmt, wenn die Mehrheiten das hergeben.

Janine Wissler, 39, ist seit Februar Co-Parteichefin und wird dem linken Flügel der Partei zugerechnet. Die Hessin zeigt sich zwar grundsätzlich auch offen für eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei, lehnt dabei aber ein Abrücken von linken Positionen etwa beim Nein zu Auslandseinsätzen der deutschen Bundeswehr und einem Stopp von Waffenexporten strikt ab.

Die Linke steht in den Umfragen momentan zwischen sechs und acht Prozent. Bei der letzten Wahl 2017 hatte sie mit 9,2 Prozent abgeschnitten. (APA, dpa, 10.5.2021)