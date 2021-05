In dieser Galerie: 2 Bilder Campingpark Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland: Platz eins in Europa. Foto: camping.info/Campingpark Kühlungsborn Camping Grubhof in Salzburg: Platz zwei in Europa, Platz eins in Österreich Foto: camping.info/Camping Grubhof

Der Sommer steht vor der Tür, und trotz der Corona-Pandemie wächst bei vielen die Hoffnung auf einen Sommerurlaub. Camping ist eine vergleichsweise sichere Möglichkeit, in Zeiten der Corona-Pandemie zu verreisen. Da sich die Aerosole draußen an der frischen Luft nicht so stark verbreiten und Social Distancing leichter möglich ist, liegt Camping im Trend. Und ab dem 19. Mai sollte es auch wieder einfacher möglich sein, einen Campingurlaub im europäischen Ausland in Angriff zu nehmen.

Aber wo befinden sich die besten Campingplätze? Eine Antwort auf diese Frage kann das auf auf Campingurlaube spezialisierte Buchungsportal www.camping.info geben. Es hat im Rahmen des Camping.info Award 2021 ermittelt, wo sich die besten europäischen Campingplätze Europas befinden. In die Auswertung flossen über 208.000 Bewertungen von mehr als 173.000 Campingurlaubern ein.

Platz zwei geht an Österreich

Auf Platz eins der beliebtesten Campingplätze schaffte es, dank

der Gästebewertungen von Campingurlaubern aus ganz Europa, der Campingpark

Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland. Der familienfreundliche Campingplatz hat eine Fläche von zwölf Hektar und befindet sich direkt am Strand der Ostsee.

Auf den weiteren Plätzen folgen Camping Grubhof aus St. Martin bei Lofer sowie der Rosenfelder Strand Ostsee Camping (Schleswig-Holstein, Deutschland) und Camping Mondseeland.

Die Top 10 im Überblick:

1. Campingpark Kühlungsborn / Deutschland / Mecklenburg-Vorpommern / Kühlungsborn

2. Camping Grubhof / Salzburg / St. Martin bei Lofer

3. Rosenfelder Strand Ostsee Camping / Deutschland / Schleswig-Holstein /Rosenfelde-Grube

4. Camp MondSeeLand / Oberösterreich / Tiefgraben bei Mondsee

5. Naturisten Familien Sport- und Naturcamp Sonnensee / Deutschland / Niedersachsen / Hannover

6. Camping Hüttenberg / Schweiz / Ostschweiz / Eschenz

7. Luxury Camping Schlosshof Resort / Italien / Südtirol / Lana

8. Camping Murinsel / Steiermark / Großlobming

9. Campingplatz Ecktannen / Deutschland / Mecklenburg-Vorpommern / Heilbad

Waren (Müritz)

10. Campingpark Kalletal / Deutschland / Nordrhein-Westfalen / Kalletal-Stemmen

Info

Alle ausgezeichneten Campingplätze auf einen Blick: www.camping.info/award

