Beim Ermitteln: Christina Scherrer (Meret Schande), Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) und Adele Neuhauser (Bibi Fellner). Foto: ORF/Petro Domenigg

Wien – Einer "Verschwörung" waren Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser am Sonntag um 20.15 Uhr in ORF 2 auf der Spur – und mit ihnen durchschnittlich 938.000 Zuseher. Das "Tatort"-Debüt von Claudia Jüptner-Jonstorff (Regie) und Ivo Schneider (Drehbuch) erreichte in der allgemeinen Zielgruppe ab 12 Jahren einen Marktanteil von 30 Prozent.

Mit durchschnittlich 8,82 Millionen Zusehern und einem Marktanteil von 29 Prozent war die neue Folge auch beim deutschen Publikum wieder beliebt, informierte der ORF am Montag in einer Aussendung. Auf der ORF-TVthek ist "Tatort – Verschwörung" nach der Ausstrahlung insgesamt sieben Tage zu sehen (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr).

Formel 1

Den Formel 1-Grand Prix Sonntag am Nachmittag ließen sich in ORF 1 im Schnitt 570.000 Motorsportfans nicht entgehen. 49 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 12+ bedeuten den höchsten Wert seit dem GP in Spielberg am 12. Juli 2020 und den höchsten Marktanteil in dieser Saison. Es war das vierte Rennen.

Zum Vergleich: Am 3. Mai erreichte der Privatsender Servus TV, der sich mit dem ORF die Übertragungsrechte teilt, mit dem Rennen in Portugal durchschnittlich 743.000 Zuseher und einen Marktanteil von 36 Prozent. (red, 10.5.2021)

