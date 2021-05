Jamal Khashoggi, hier auf einem Foto aus dem Jahr 2014 zu sehen, war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet worden. Foto: AFP/MOHAMMED AL-SHAIKH

Berlin – Der Dokumentarfilm von Oscarpreisträger Bryan Fogel über den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi ist bei Sky zu sehen. Das teilte der Streaminganbieter am Montag mit. Regisseur Fogel sprach für die zweistündige Doku "The Dissident" mit dem zuständigen forensischen Ermittler, mit dem Oberstaatsanwalt in Istanbul und der Verlobten von Jamal Khashoggi. Der Film rekonstruiert die kaltblütig geplante Tötung und geht der Frage nach, warum der Journalist sterben musste.

Khashoggi war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet worden. Nach einem Ende Februar 2021 veröffentlichten Bericht des US-Geheimdienstes hatte Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman den Einsatz zur Gefangennahme oder Tötung Khashoggis genehmigt. "The Dissident" gewann dieses Jahr den renommierten Writers Guild Award für das beste Drehbuch eines Dokumentarfilms. Er ist ab sofort im Sky Store und ab 5. Juli bei Sky Crime sowie auf Abruf via Sky Q und Sky X verfügbar.

US-Regisseur Bryan Fogel wurde durch die Kinoproduktion "Jewtopia" international bekannt. Sein Film "Ikarus", in dem er das russische Dopingsystem aufdeckt, gewann 2018 den Oscar als bester Dokumentarfilm. (APA, dpa, red, 10.5.2021)

