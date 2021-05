Am 19. Mai kehrt ein Stück Normalität in unser Leben zurück. Die Gastronomie und Kultureinrichtungen sperren ihre Pforten wieder auf. Heute wurden diese Öffnungsschritte und die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen im Detail verkündet. So viel ist aber schon sicher, Corona-Tests werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Die Testinfrastruktur ist in Österreich mittlerweile gut ausgebaut, und den Menschen stehen Antigen- und PCR-Tests zur Verfügung. Aber wie oft testen Sie eigentlich?

Wie haben Sie das bis jetzt gehandhabt?

Wie testen Sie sich meist und wo? Wird sich Ihr Testverhalten mit den bevorstehenden Öffnungsschritten verändern? (wohl, 10.5.2021)