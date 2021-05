Am Montag wurden bei Zusammenstößen in Jerusalem schon am Vormittag mehr als 300 Menschen verletzt, der UN-Sicherheitsrat debattiert Krawalle und Räumungen

In normalen, pandemiefreien Jahren genießen hier die Urlauber den Blick auf den Ölberg. Heute fliegen vor dem Löwentor Steine, Blend- und Tränengasgranaten. Am Montag eskalierte die Lage in Jerusalem bereits am Vormittag. Palästinensische Jugendliche griffen ein Auto mit jüdischen Insassen an, warfen Steine, verletzten den Fahrer, öffneten die Türen und versuchten die Insassen zu verprügeln. Der Wagen kam ins Schleudern, einer der Angreifer wurde überfahren, sein Zustand ist unbekannt.

Um elf Uhr zählten Rettungsorganisationen 215 Verletzte, davon 20 Polizisten. Später waren es bereits mehr als 300. Mindestens fünfzig Verletzte waren in Spitalsbehandlung, vier davon in ernstem Zustand. Unter den Verletzten war auch ein sieben Monate altes Baby. Ein Stein hatte das Kind am Kopf getroffen. Am Vormittag verbarrikadierten sich rund 8.000 Palästinenser auf dem Tempelberg und beschossen Polizisten mit Steinen und Feuerwerkskörpern. Die Polizei drang in das Gelände ein, es kam zu heftigen Gefechten, gegen Mittag zog die Exekutive ab.

Die Wiedervereinigung der Stadt

Wären es nicht Blut und gebrochene Knochen, die heute das ganze Land nach Jerusalem blicken lassen, so wäre es ein für viele Israelis freudiger Anlass. An keinem anderen Tag im Jahr steht die Stadt so im nationalen Fokus wie am heutigen Feiertag, dem Jerusalemtag. Israel feiert die Wiedervereinigung der Stadt, die laut nationaler Erzählung vor mehr als einem halben Jahrhundert mit der Eroberung Ostjerusalems begann.

Eine palästinensische Ambulanz bringt Verletzte in Sicherheit. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Wer heute durch die Altstadt läuft, sieht von einer vereinten Stadt nichts. Überall ist Polizei stationiert, mit Helmen und multipler Bewaffnung, jederzeit einsatzbereit. Bereit sind auch die jungen, fast ausschließlich männlichen Palästinenser, die heute auf Krawall aus sind. Sie werfen Steine und Flaschen, die Polizei antwortet mit Gummipatronen, Tränengas, Blendgranaten.

Vertreibung und Besatzung

An den Tagen zuvor ging es erst nach Sonnenuntergang los. Heute ist das anders. Der Jerusalemtag ist selbst in entspannteren Jahren emotional aufgeladen. Aus palästinensischer Sicht auf negative Weise: Das, was aus israelischer Sicht Wiedervereinigung war, stellt sich in der palästinensischen Erzählung als Vertreibung, Besatzung, Unterdrückung dar. Und genau das, die Vertreibung aus den eigenen Häusern, ist das, was die Demonstranten im Ostjerusalemer Viertel Sheikh Jarrah seit Tagen auf der Straße anprangern.

Israelische Polizisten nehmen einen jungen Mann in Ostjerusalem fest. Foto: REUTERS/Ammar Awad

Es fügt sich also alles ineinander an diesem heißen Montag an der Stadtmauer Jerusalems – auf explosive Weise. Als wäre das nicht genug, marschierten gegen Mittag auch rechte jüdische Nationalisten auf und skandierten Slogans für ein jüdisches Jerusalem. Regierungschef Benjamin Netanjahu bezeichnete die Zusammenstöße am Montag als "Kampf zwischen Toleranz und Intoleranz". Unter keiner Herrschaft hätten die drei monotheistischen Weltreligionen jene Gleichbehandlung erfahren, die Israel ihnen gewährt. Israelische Polizisten stünden nun auf der Straße, um diese Toleranz zu verteidigen, auch wenn ausländische Journalisten ihren Einsatz auf "irreführende Weise" darstellen würden.

Einer dieser Journalisten bekam die Gewalt am eigenen Leib zu spüren – seitens der Polizei. Videos zeigen, wie Beamte einen Mann verprügeln, bei dem es sich laut der israelischen Zeitung "Haaretz" um den Korrespondenten der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu handelt.

Debatte im Sicherheitsrat



UN-Generalsekretär António Gutierrez zeigte sich Sonntagabend "tief betroffen" über die Gewalt in Jerusalem, aber auch über die angedrohten Exilierungen palästinensischer Familien in Sheikh Jarrah. Der UN-Sicherheitsrat wird sich am Montag den Jerusalemer Ereignissen widmen.

Auch die USA drückten Sonntagabend ihre Sorge über die Räumungen in Sheikh Jarrah aus. Der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, betonte in einem Telefonat mit seinem israelischen Amtskollegen Meir Ben-Shabbat, die USA bemühten sich um eine Deeskalation.

Proteste in Haifa

Indes greifen die Jerusalemer Proteste auch auf andere israelische Städte über. In der für eine vorbildhafte Koexistenz gelobten Hafenstadt Haifa versuchten Demonstranten eine Polizeisperre zu durchbrechen, es kam zu Festnahmen.

Die im Gazastreifen regierende radikalislamische Hamas drohte Israel erneut mit einer weiteren Eskalation. Einen bitteren Vorgeschmack bekamen die Bewohner nahe der Gaza-Grenze und die dort stationierten israelischen Armeeeinheiten bereits in der Nacht auf Montag. Laut Armee wurden mindestens drei Raketen auf Israel abgefeuert, auch Brandballons wurden gezündet. Am Sonntag musste wegen der durch Ballons verursachten Brände der Zugverkehr im Süden gestoppt werden. (Maria Sterkl aus Jerusalem, 10.5.2021)