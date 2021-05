"Shadow and Bone", "The Flight Attendant" oder ganz etwas anderes: Welche Serie schauen Sie derzeit?

Wie gefällt Ihnen die neue Fantasyserie? Foto: © 2021 Netflix, Inc.

Auch wenn die Kinos bald aufsperren, gibt es bis dahin noch einige Abende und verregnete Nachmittage im Patschenkino zu verbringen. Zum Glück gibt es auf Streamingplattformen, in TV-Theken und auf TV-Sendern wie immer eine mehr als reichliche Auswahl an sehenswerten alten und neuen Serien zum Zeitvertreib. Die einen freuen sich, die vormals schwerreiche und zutiefst neurotische Familie Rose bei ihrem neuen Leben im heruntergekommenen Motel des Örtchens "Schitt's Creek" zu begleiten. Andere lösen lieber den Mordfall rund um die von Kaley Cuoco gespielte Stewardess in "The Flight Attendant".

Ganz in eine Fantasiewelt eintauchen kann man dafür in "Shadow and Bone" – eine klare Empfehlung gibt es dazu von diesem User:

Freunde des "Star Wars"-Universums werden sich vielleicht für ""Star Wars: The Bad Batch" interessieren, so wie dieser User:

Welche Serie schauen Sie zurzeit?

Welche können Sie der STANDARD-Community empfehlen? Welche war hingegen ein Reinfall? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 12.5.2021)