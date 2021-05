Eran Zahavi Foto: imago images/Pro Shots

Amsterdam – Die Ehefrau und vier Kinder von Israels Nationalspieler Eran Zahavi sind am Sonntag in deren Haus in Amsterdam von Räubern überrascht worden, während der Eindhoven-Spieler auf einer Auswärtsreise war. Die zwei Kriminellen im Alter von jeweils rund 20 Jahren gaben sich als Beschäftigte eines Lieferservice aus, bedrohten danach Frau Zahavi mit einer Schusswaffe. Es wurde niemand verletzt, laut Polizei sei es aber für die Überfallenen ein traumatisches Erlebnis gewesen.

Zahavi verpasste das Match bei Willem II Tilburg, nachdem ihm seine Frau über den Zwischenfall berichtete hatte. Der 33-Jährige war im vergangenen Sommer von Guangzhou aus China zu PSV gekommen. Ob bzw. was von den Räubern erbeutet wurde, war vorerst nicht bekannt. (APA, 10.5.2021)