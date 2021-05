Protestierende am 1. April 2011 auf dem Tahrir-Platz: Die Dokumentation "Das Erbe des Arabischen Frühlings" beleuchtet die Folgen, Arte, 20.15 Uhr. Foto: A. Asad/Apaimages/Shutterstock

20.15 DOKUMENTATION

Das Erbe des Arabischen Frühlings – Zwischen Aufbruch und Chaos Im Frühling 2011 gingen Menschen in der ganzen arabischen Welt auf die Straße, um gegen autoritäre Herrscher zu demonstrieren. Während in Tunesien bis heute Wahlen stattfinden, fiel Ägypten zurück in autoritäre Strukturen. Die Dokumentation beleuchtet die Rolle der Zivilgesellschaft und der politischen Bewegung der Muslimbrüder. Bis 22.05, Arte

Universum: Das Pantanal – Brasiliens geheimnisvolle Wasserwelt Fast ein halbes Jahr stehen im größten Binnenland-Feuchtgebiet der Erde dank der Regenzeit tausende Quadratkilometer Land unter Wasser. Auch die Tier-und Pflanzenvielfalt hängt vom Regen ab, der allerdings stetig weniger wird. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Über den Eintrittspass, das mögliche Vorbild Israel, den Aufreger Ibiza-Ausschuss und eine Betonwüste. Live im Studio bei Susanne Schnabl ist Gerry Foitik vom Roten Kreuz. Bis 22.00, ORF 2

22.00 KOMÖDIE

Zehn – Die Traumfrau (10, USA 1979, Blake Edwards) Der Film, der Maurice Ravels Boléro 40 Jahre nach dem Tod des Komponisten vor dem Hintergrund erotischer Versprechungen zum Verkaufshit machte: Regisseur Blake Edwards (Frühstück bei Tiffany) schickte in seiner Komödie einen von der Midlifecrisis gebeutelten Dudley Moore auf die Jagd nach seiner Traumfrau. Eine weitere Folge: Bo Derek wurde zum Sexsymbol, ihr Look vielfach kopiert. Bis 0.15, Servus TV

22.00 TALK

Willkommen Österreich Der Geiger Julian Rachlin und die Biathletin Lisa Theresa Hauser sind zu Gast bei Stermann und Grissemann. Bis 22.55, ORF 1

22.05 DOKUMENTATION

General Soleimani – Teherans graue Eminenz Im Jänner 2020 wurde Qasem Soleimani bei einem Drohnenangriff getötet. Wie hat der General es geschafft, die Region und die ganze Welt derart einzuschüchtern, dass die USA ihn um jeden Preis eliminieren wollten? Bis 23.00, Arte

22.15 KOMÖDIE

Toni Erdmann (D/A 2016, Maren Ade) Peter Simonischek weist seiner entfremdeten Tochter (Sandra Hüller) als Toni Erdmann den Weg. Erhellend komisch. Bis 0.45, WDR

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die erste Apostelin – Aufstieg und Fall der Maria aus Magdalena In der vielverehrten "Maria Magdalena" verschmolzen im Laufe der Geschichte mehrere Frauengestalten. 23.00Unsere Mütter Anlässlich des Muttertags erzählen vier Personen ihre persönlich erlebten Mutter-Kind-Geschichten. Bis 23.50, ORF2

22.45 MAGAZIN

Erlesen Autor Stefan Kutzenberger, Historiker Oliver Rathkolb, Regisseur Reinhold Bilgeri und Autorin Maren Gottschalks ind zu Gast bei Heinz Sichrovsky. Bis 23.35, ORF3