FÜR

Kein Bargeld, keine Geldwäsche und keine Steuerhinterziehung. So ungefähr lautet jedenfalls die stark vereinfachte Argumentation hinter den Plänen Brüssels. Weil es ungleich harmloser ist, wenn ein Student mit Nachhilfe oder Hundesitten schwarz ein paar Euro dazuverdient, als wenn organisierte Verbrecherbanden illegal erwirtschaftetes Geld reinwaschen, legt sich die EU-Kommission auf eine Obergrenze für Barzahlungen von 10.000 Euro fest. Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness hat recht: So viel Geld trägt kaum jemand mit sich herum. Das alltägliche Leben der Europäer wird durch eine solche Obergrenze kaum bis gar nicht touchiert.

Problem für Geldwäscher

Die Maßnahme richtet sich vor allem gegen Kriminelle. Zwar ist das genaue Ausmaß illegaler Finanztätigkeiten wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nicht leicht abzuschätzen, in Brüssel geht man aber von jährlich rund einem Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Das sind in etwa 160 Milliarden Euro. Eine Obergrenze für Barzahlungen würde es Geldwäschern jedenfalls schwerer machen, illegal erwirtschaftetes Geld in den Finanzkreislauf einzuspeisen.

Eine beliebte Methode von Geldwäschern ist das "Smurfing". Schwarzgeld wird in kleinere Bargeldbeträge Stück für Stück in den Kreislauf gebracht. Ein Beispiel: Ein mit schmutzigem Bargeld gekauftes Kunstwerk wird bei der Bank als Sicherheit hinterlegt, um an sauberes Geld zu kommen. Je niedriger die Obergrenze für Barzahlungen, desto weniger Geld lässt sich mit einem einzelnen Kunstwerk waschen – Geldwäsche wird freilich dadurch nicht unmöglich, aber sie wird deutlich mühsamer.

In vielen EU-Ländern gibt es bereits Obergrenzen für Barzahlungen, die deutlich unterhalb des Kommissionsvorschlags liegen. Belgien etwa zog die Grenze bei 3000 Euro. Damit zielen die Länder auf höhere Steuerehrlichkeit ab. Je niedriger die Obergrenze für Barzahlung, desto stärker ist sie auch bei Gütern des täglichen Bedarfs zu spüren. Die Folge: Gebrauchtwagen, Handwerker oder Schmuck können nicht mehr so leicht schwarz bezahlt werden, die Steuerehrlichkeit steigt – erzwungenermaßen.

In Österreich hat man mit der Registrierkassenpflicht bereits ein Instrument, um die die korrekte Verrechnung der Mehrwertsteuer zu forcieren, gibt Wifo-Ökonom Thomas Url zu bedenken. Was für Obergrenzen bei Cashtransaktionen spricht, sie sind im Vergleich zu Registrierkassen weniger kostspielig und unbürokratisch.

In der EU zirkulieren Milliarden an Euro-Noten und -Münzen. Viele verschwinden für Jahre unter Matratzen, gehen verloren oder kaputt. Damit genug Bargeld im Umlauf ist, muss laufend neues gedruckt werden. Allein kommendes Jahr plant die Europäische Zentralbank, rund 6,1 Milliarden Geldscheine im Wert von fast 306 Milliarden Euro zu drucken. Das ist teuer und verbraucht unnötig Energie und Rohstoffe.