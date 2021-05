Die Mutante wurde auch in GB zur "Variant of Concern" erklärt, da sie sich rasch ausbreitet und auch Geimpfte infiziert. In Österreich sind bisher nur Einzelfälle bekannt

Die "indische" Mutante hat zur katastrophalen Lage in Indien beigetragen. Wie hoch dieser Anteil ist, muss allerdings noch weiter erforscht werden. imago images / Christian Ohde

In Österreich lassen sich die Fälle der "indischen" Variante mit dem Kürzel B.1.617 bisher an ein bis zwei Händen abzählen: Zwei infizierte Personen in Salzburg (nach Einreise aus Indien) wurden zuletzt offiziell bestätigt. Dazu kommen jeweils drei offiziell noch unbestätigte Fälle in Wien und der Steiermark. Die Cluster scheinen aber unter Kontrolle. Anders ist die Situation in Indien, aber auch in einigen anderen Ländern.

Bei der Einschätzung der Gefährlichkeit der Mutante, von der es wieder drei Subtypen gibt, hat sich die Wissenschaft einige Wochen lang recht schwer getan. Einerseits ging man davon aus, dass die Variante für die katastrophale Corona-Lage in Indien mitverantwortlich sein dürfte. Andererseits scheinen Impfstoffe laut einem noch nicht fachbegutachteten Preprint recht gut zu wirken und die Mutante die Immunabwehr kaum unterlaufen zu können.

Bekannt ist, dass bei B.1.617 rund ein Dutzend Mutationen zusammenkommen. Bei B.1.617.1 und B.1.617.3 treten zwei unangenehme Mutationen im Spike-Protein auf: E484Q und L452R. Diese könnten für eine höhere Infektiosität sorgen und womöglich auch die Immunabwehr nach Impfungen und Infektionen umgehen (Stichwort "Fluchtmutation").

"Variant of Concern" statt "of Interest"

Bei B.1.617.2 fehlt die Mutation E484Q; dennoch hat Ende letzter Woche die britische Gesundheitsbehörde PHE ausgerechnet diese Subvariante B.1.617.2 von der "Variant of Interest" zur "Variant of Concern" (VoC) hochgestuft, also für "besorgniserregend" erklärt. Diese Bezeichnung VoC gab es bis jetzt nur für die nachgewiesenermaßen infektiöseren und aggressiveren Varianten B.1.1.7 (die "britische"), B.1.351 (die "südafrikanische") und P.1 (die "brasilianische").

Am Montag zog nun auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit und hat die im Oktober erstmals beobachtete Variante B.1.617 ebenfalls mit dem Prädikat "besorgniserregend" versehen. WHO-Corona-Expertin Maria Van Kerkhove bestätigte in Genf, dass es Hinweise gebe, dass B.1.617 ansteckender sowie zu einem gewissen Grad resistent gegen Impfstoffe sei.

Evidenzen aus Großbritannien

Der Hauptgrund für die neue Einstufung in Großbritannien, wo man den besten Virusvariantenüberblick hat: B.1.617.2 hat sich in England – im Gegensatz zu B.1.617.1 und B.1.617.3 – trotz Vorherrschen der infektiöseren Variante B.1.1.7 und einer hohen Impfrate zuletzt relativ schnell ausgebreitet. Ende letzter Woche waren bereits 500 Fälle und rund 50 Cluster vor allem aus London und dem Nordwesten Englands bekannt. Das ist ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zu den Wochen zuvor.

Zudem hatten sich anscheinend auch 15 Menschen in einem Londoner Pflegeheim mit B.1.617/2 infiziert, die bereits zweimal mit Vaxzevria geimpft worden waren. (Klaus Taschwer, 11.5.2021)