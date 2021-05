Erst am Samstag wurde eine weitere Pussy-Riot-Aktivistin für fünf Tage festgesetzt, weil sie eine Militärparade gestört haben soll. Foto: imago

Moskau – Ein weiteres Mitglied der russischen Punkband Pussy Riot ist in Russland zu mehreren Tagen Haft verurteilt worden. Alexander Sofejew werde für vier Tage inhaftiert, weil er die öffentliche Ordnung gestört und Passanten beleidigt habe, zitierte der unabhängige Fernsehsender Doschd am Montag aus einem Protokoll des Gerichts in der etwa 170 Kilometer südlich von Moskau gelegenen Stadt Tula.

Störung der Militärparade

Am Samstag war bereits die Pussy-Riot-Aktivistin Weronika Nikulschina für fünf Tage festgesetzt worden, weil sie in Moskau eine Probe für die Militärparade zum 76. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland gestört haben soll.

Pussy Riot sorgen immer wieder mit teils radikalen Aktionen für Aufsehen. Nach ihrer weltweit wohl bekanntesten Protestaktion in der Moskauer Erlöser-Kathedrale wurden drei Mitglieder der kremlkritischen Band 2012 in einem international heftig kritisierten Verfahren zu Haftstrafen verurteilt. (APA, 10.5.2021)