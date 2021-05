Am "Jerusalemtag" waren zunächst Proteste in Jerusalem eskaliert. Später beschoss die Hamas die Stadt mit Raketen, Premier Netanjahu warnte vor einem "längeren Konflikt"

In dieser Galerie: 2 Bilder Feuer auf dem Tempelberg – bei den Protesten geriet ein Baum in Flammen. Foto: APA / AFP / Gounon Bei Angriffen der israelischen Luftwaffen auf den Gazastreifen gab es Tote. Foto: APA / AFP / Mahmud Hams

Es hatte sich angebahnt: In den vergangenen Tagen waren im Süden Israels wieder Raketen geflogen. Nun, am späten Montagabend, heulten auch in Jerusalem die Sirenen. Ausgerechnet am Jerusalemtag, an dem Massen an Familien aus den umliegenden Siedlungen in die Stadt fuhren, um hier auf der Straße zu feiern. Eltern rissen ihre Babys aus den Kinderwegen, rannten mit ihnen zum nächsten Bunker oder kauerten sich an Mauern auf dem Boden zusammen.

Sieben Raketen wurden abgefeuert, eine wurde vom Abwehrschild Eiserner Dom abgefangen. Häuser im Großraum Jerusalem wurden beschädigt, niemand wurde verletzt. Der militärische Arm der im Gazastreifen regierenden radikalislamischen Hamas hatte Israel ein Ultimatum gestellt: Bis 18 Uhr müssen die Sicherheitskräfte vom Areal der Al-Aksa-Moschee und aus dem Protestbrennpunkt Sheikh Jarrah in Ostjerusalem abziehen und darüber hinaus alle in den vergangenen Tagen inhaftierten Palästinenser freilassen – sonst hagelt es Raketen.

Land in Alarmbereitschaft

Das Land ist nun in Alarmbereitschaft. Die für Dienstag geplante allgemeine Truppenübung wurde abgesagt. Generalstabschef Aviv Kochavi befahl, "alle Vorbereitungen für Eskalationszenarien zu treffen". Spitäler wurden beauftragt, sich auf "individuelle Anschlagsszenarien" vorzubereiten. Die Gegend nahe dem Gazastreifen wurde großräumig gesperrt, die Zugverbindung zwischen Ashkelon und Beersheva wurde eingestellt. Am Dienstag bleiben Schulen in der Region gesperrt. Menschen wurden gewarnt, die Hamas könnte ihrer Drohung, Zivilisten in ihren Fahrzeugen mit Panzerabwehrraketen zu beschießen, wahr machen. Und sie tat es. Ein Autofahrer wurde nahe Sderot leicht verletzt.

Das Sicherheitskabinett in Jerusalem gab Montagabend grünes Licht für einen größeren Angriff auf Gaza. Laut palästinensischen Agenturen starben zwanzig Menschen bei den Vergeltungsschlägen, darunter auch mehrere Kinder. Die israelische Armee zählt acht hochrangige Figuren der Hamas zu den Opfern. Für 21 Uhr drohte die Terrororganisation Islamischer Dschihad mit weiteren Raketenangriffen. Und die Menschen in Sderot, Ashkelon und den Kibbutzim nahe der Gazagrenze konnten die Uhr danach stellen: Um neuen Uhr startete eine neue Raketenserie.

Premier Benjamin Netanjahu sagte am Abend, der "gegenwärtige Konflikt könnte länger dauern", Israel werde "mit aller Macht" auf den Raketenbeschuss reagieren. Israel beantwortet Raketenattacken regelmäßig mit Beschuss von Zielen im Gazastreifen. Beobachter rechneten mit schweren Angriffen auf das Küstengebiet in der Nacht.

Vereinnahmung der Proteste

Es ist ein weiterer Schritt der Hamas, um die Proteste in Jerusalem zu vereinnahmen. Zum Teil mit Erfolg. Hamas-Sympathisanten erledigen rund um den Tempelberg die Arbeit an der Basis, verteilen Hamasflaggen und stacheln zu Attacken auf Juden auf. Am Montag geriet dort die Lage schon vormittags völlig außer Kontrolle. Palästinensische Jugendliche griffen ein Auto mit jüdischen Insassen an, warfen Steine, verletzten den Fahrer, öffneten die Türen und versuchten die Insassen zu verprügeln. Der Wagen kam ins Schleudern, einer der Angreifer wurde überfahren, sein Zustand ist unbekannt. Bereits gegen elf Uhrvormittags zählten Rettungsorganisationen 215 Verletzte, davon 20 Polizisten. Später war von über 300 die Rede. Fünfzig Verletzte waren in Spitalsbehandlung, vier davon in ernstem Zustand. Unter den Verletzten war auch ein sieben Monate altes Baby. Ein Stein hatte das Kind auf den Kopf getroffen.

Rund 8.000 Palästinenser verbarrikadierten sich nahe der Al-Aksa-Moschee und beschossen Polizisten mit Steinen und Feuerkörpern, die Polizei antwortete mit Gummigeschoßen, Tränengas und Blendgranaten. Der Jerusalemtag ist selbst in entspannteren Jahren emotional aufgeladen. Rechtsgesinnte jüdische Israelis marschieren in der Stadt auf, um das zu feiern, was sie "Wiedervereinigung" nennen: Die Eroberung Ostjerusalems im Sechs-Tage-Krieg vor 54 Jahren.

Das, was aus israelischer Sicht Wiedervereinigung war, ist für die Palästinenser eine Geschichte der Vertreibung, Besatzung, Unterdrückung. Und genau das, die Vertreibung aus den eigenen Häusern, ist das, was die Demonstranten im Ostjerusalemer Viertel Sheikh Jarrah seit Tagen auf der Straße anprangern. Auch für die Uno gehört Ostjerusalem zu den von Israel besetzten Gebieten, und die Beschlagnahmung von Häusern laut humanitärem Völkerrecht daher nicht zulässig.

Slogans und Todeswünsche

Von Vereinigung spürt man in der Stadt heute jedoch wenig: Im Westen feiern die Menschen Parties, trinken Bier. Im Osten fliegen Steine und Tränengasgranaten. In der palästinensischen Sicht drückt das Datum Vertreibung, Besatzung, Unterdrückung aus. Es fügt sich also alles ineinander, an diesem heißen Montag an der Stadtmauer Jerusalems – auf explosive Weise.

Als wäre das nicht genug, marschierten gegen Mittag auch rechte jüdische Nationalisten auf und skandierten Slogans für ein jüdisches Jerusalem – manche von ihnen auch explizit gegen Araber, denen sie den Tod wünschten. Erst in letzter Sekunde wurde der Marsch auf Drängen der Armee auf eine andere Route umgeleitet. Er hätte durch das Damaskustor in die Altstadt führen sollen – einem der Brennpunkte der Zusammenstöße.

Auf dem Tempelberg war am Abend schon wieder zu neuen Zusammenstößen gekommen, später brach ein Brand aus. Die israelische Polizei teilte mit, er sei offenbar durch Feuerwerkskörper verursacht worden – konkret ging ein Baum in Flammen auf. Die historischen Stätten sollen nicht beschädigt worden sein. (Maria Sterkl aus Jerusalem, red, 10.5.2021)