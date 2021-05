[Wirtschaft] Jung, arbeitslos, überschuldet: Auf Pump leben ist salonfähig geworden.

Mehr Fragen als Antworten vor Verhandlungen mit MAN am Mittwoch.

[International] Hunderte Verletzte und ein Brand auf dem Tempelberg, Raketenalarm in Jerusalem.

[Panorama] Was künftig in Arbeit, Freizeit und Schule gilt.

[Web] Elon Musks Verbindung zu den Kryptowährungen Dogecoin und Bitcoin.

[Wissenschaft] "Indische" Virusvariante B.1.617 gilt nun doch als "besorgniserregend".

[Sport] Reform der Champions League: Die Zukunft des Europacups.

[Kultur] Neues Album "Drum" von Attwenger: Zwischen lässig und lästig.

[Immo] Nachverdichtung macht Bauen ohne Bodenverbrauch möglich. Die neun Bundesländer bieten dafür Förderungen auf neun verschiedene Arten an.

[Wetter] In der gesamten Osthälfte setzt sich das sonnige und gering bewölkte Wetter fort. Hier tauchen oft nur ein paar dünne Wolkenschlieren auf. Saharastaub in der Luft kann jedoch ebenfalls die Sonneneinstrahlung etwas abschwächen. Mehr Wolken gibt es bereits in Richtung Westen und auch im Südwesten Österreichs. Im Schnitt 11 bis 25 Grad.

[Zum Tag] 2010: Das Centre Pompidou-Metz wird vom französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy in Metz eröffnet.