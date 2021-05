Proteste Mexiko: Mütter demonstrieren wegen vermisster Kinder

Video

Andreas Müller



Hunderte Mütter und Verwandte von vermissten Kindern gingen am Montag in Mexiko-Stadt auf die Straße. Sie verlangten am mexikanischen Muttertag Gerechtigkeit und Aufklärung über die Schicksale der Verschollenen.