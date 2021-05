Erste Gerüchte sprechen für ein beeindruckendes Set an Verbesserungen, wie Inside-Out-Tracking und haptisches Feedback

Es sind einige Details zu Sonys Next-Gen-VR-Headsets für die Playstation 5 durchgesickert. Wie "UploadVR" berichtet, soll das neue Gerät 4K-Auflösung, Eye-Tracking, Inside-Out-Tracking und Vibrationen für haptisches Feedback bieten.

Das Design der neuen Controller wurde bereits offiziell vorgestellt. Foto: Sony

4K

Seit November ist die neue Playstation 5 nun verfügbar, und Sony macht sich scheinbar gefasst auf die nächste Generation von Virtual-Reality-Lösungen. Gerüchten nach soll Sonys Next-Gen-VR-Headset eine erstklassige Auflösung von 4000 x 2040 Pixel an den Tag legen, das wären 2000 x 2040 Pixel pro Auge. Zum Vergleich: das aktuelle Playstation-VR-Headset hat eine Auflösung von 960 x 1080 Pixel pro Auge und das Oculus Quest 2 löst mit 1832 x 1920 auf.

Eye-Tracking

Der Bericht von "UploadVR" behauptet außerdem, dass das Headset mittels Eye-Tracking die Augen des Spielers verfolgen könne, um sogenanntes Foveated Rendering durchzuführen. Bei dieser Technik wird nur das Sichtfeld des VR-Nutzers in voller Auflösung angezeigt. Die periphere Sicht bleibt dabei unschärfer, was die Wahrnehmung durch echte Augen simuliert. Neben der Darstellung kann mit dieser Technik auch die Effizienz der Konsole verbessert werden, da nicht das gesamte Bild gerendert werden muss.

Inside-Out-Tracking

"UploadVR" berichtet auch, dass das Next-Gen-Headset Inside-Out-Tracking verwenden wird, was sicherlich eine Verbesserung gegenüber dem wiederverwendeten Playstation Move-Systems des originalen Headsets wäre. Wie viele ältere VR-Headsets wird beim aktuellen Modell eine externe Kamera benötigt, die die Position von Kopf und Händen korrekt einfängt. Dafür muss der Spieler relativ nahe zur Konsole stehen. Beim Inside-Out-Tracking werden für gewöhnlich Kameras verwendet, die an der Außenseite des Headsets angebracht sind, und direkt am Körper des Spielers die Hände und Bewegungen verfolgt.

Nicht kabellos

Zuvor hat Sony bereits bekannt gegeben, dass das nächste VR-Headset weiterhin kabelgebunden sein wird, was es vom Konkurrenten Oculus Quest 2 unterscheidet. Für den Anschluss soll ein USB-C-Kabel zum Einsatz kommen, heißt es von "UploadVR". Sonys Ankündigungen zufolge ist ein Release nach 2021 geplant. (hsu, 11.05.2021)