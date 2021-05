Je mehr Menschen in einem Haushalt leben, desto mehr Arbeiten fallen im Alltag an. Besonders sichtbar wurde das im vergangenen Jahr, in dem Homeoffice und Homeschooling keine Ausnahme und alle Familienmitglieder rund um die Uhr zu Hause waren. Ob aufräumen, putzen, Wäsche waschen, einkaufen gehen, Geschirrspüler aus- und einräumen, Tisch decken – die Liste an Dingen, die im Haushalt anfallen, ist lang. Doch in vielen Fällen bleibt die Arbeit bei den Eltern hängen – natürlich auch stark abhängig vom Alter der Kinder.

Wer räumt bei Ihnen in der Familie den Geschirrspüler ein und aus? Foto: PIKSEL Getty Images/iStockphoto

Aber auch bei älteren Kindern oder Jugendlichen ist es nicht selbstverständlich, dass diese im Haushalt mithelfen, geschweige denn ihr eigenes Zimmer aufräumen. Oft braucht es eine klare Aufgabenteilung und den Wunsch oder die Bitte der Eltern, das als gemeinsame Aufgabe zu betrachten. Doch nicht bei allen Kindern stößt die Mithilfe im Haushalt auf Ablehnung – manche freuen sich darüber oder sind stolz darauf, für manche Bereiche, etwa das Tischdecken, die Verantwortung zu tragen.

Wie ist das bei Ihnen?

In welchen Bereichen helfen Ihre Kinder im Haushalt mit? Oder managen Sie das vorwiegend allein? Gibt es eine Aufgabenteilung? Helfen Ihre Kinder gern mit oder nervt sie das eher? Und wie war das bei Ihnen, als sie selbst Kind waren? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 12.5.2021)