Abgesehen davon sind virtuelle Rennen, also "App-Runs", aber elend und zach. Wobei die App-Variante des Worldruns auch etwas Gutes hat: Es kann wirklich jeder und jede bei dem sonst rasch ausverkauften Lauf mitlaufen. So können tatsächlich alle gleichzeitig losrennen: Bei den "Flagshipruns" – also den Massenläufen – war es für hinten startende "Normalos" oft ärgerlich, dass es bis zum Passieren der Startlinie einige Minuten dauerte. Die 30-minütige "Wartezeit" des Catcher Cars lief da schon.

(Drittens – das nebenbei – kann so ein in Österreich weltberühmter Mogler nicht mogeln: Der Gute tauchte beim WFL mehrmals in den Top 20 auf – nur hat ihn am Start oder auf den ersten 20 Kilometern nie jemand gesehen. Ein Schelm, wer behauptet, dass er wohl erst danach ins Rennen einstieg, da ihn da da facto nur die Ziellinie "erkennt": Per App getrackt geht Abkürzen und Spätereinsteigen nicht.)