Die EU plant, eine Bargeld-Obergrenze einzuführen. Was diese bringen soll und ob sie der Anfang vom Ende des Bargelds ist

Thema des Tages Will die EU das Bargeld abschaffen?

Die EU möchte in Zukunft nur noch Barzahlungen bis zu 10.000 Euro erlauben. So soll Geldwäsche unterbunden werden. Wie das genau funktionieren soll, ob die Union Bargeld auf lange Sicht ganz abschaffen will und wieso viele Menschen dagegen Sturm laufen, erklären Leopold Stefan und Aloysius Widmann vom STANDARD. (red, 11.5.2021)