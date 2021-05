In dieser Galerie: 2 Bilder Gegenüberstellung: "Propellerhead" aus "Frankenstein's Army" und... Foto: MPI ..."Sturm" aus "Resident Evil: Village". Foto: Capcom

Dem neuesten Ableger der Resident Evil-Serie, Village, mangelt es nicht an originellen Gegnern. So manch ein Widersacher könnte beinahe der von H.P. Lovecraft inspirierten Eldritch-Universum entstammen. Zumindest eines der Monster hat seinen Ursprung aber womöglich ganz wo anders. Nämlich in einem relativ unbekannten Horrorfilm aus dem Jahr 2013.

Frankenstein's Army (IMDB) heißt der Streifen des niederländischen Regisseurs Richard Raaphorst. Die Handlung ist gegen Ende des Zweiten Weltkriegs angesiedelt. Soldaten der Roten Armee werden in ein entlegenes Dorf in Deutschland entsandt, um nach verschollenen Kameraden zu suchen. Dort finden sie allerdings viel mehr: Nämlich einen wahnsinnig gewordenen Wissenschaftler, der in namensgebender Art und Weise Hybridwesen erschaffen hat, die sich den Soldaten nun in den Weg stellen.

Der Auftritt von "Propellerhead" in "Frankenstein's Army". IGN

"Sturm" und "Propellerhead"

Darunter finden sich auch Verbindungen aus Mensch und Maschine. Eine solche ist auch "Propellerhead", ein bulliger Mann, dessen Kopf mit einem Propeller ersetzt wurde. Ein Widersacher dieser Art begegnet dem Spieler auch in Resident Evil Village in einem Kellergewölbe unter dem Namen "Sturm".

Ein Umstand, der Raaphorst erzürnt. Denn er ist der Ansicht, dass Capcom seine Idee praktisch 1:1 kopiert hat, wie er gegenüber Eurogamer erklärt. "Zuerst war ich angefressen. Dann war ich stolz. Jetzt sehe ich all die Reaktionen und bin wieder sauer", sagt er. "Es ist so schwierig, sich ein tolles Design einfallen zu lassen."

Der Bosskampf mit "Sturm" in "Resident Evil: Village". (ACHTUNG: SPOILER) PowerPyx

Was ihn besonders verärgert, ist, dass er oder sein Film an keiner Stelle des Spiels referenziert werden, obwohl ihm dies seiner Ansicht nach zusteht. Er prüft nun, ob er Möglichkeiten hat, diese Erwähnung durchzusetzen.

Monetäre Forderungen an Capcom hat er nicht, diese könnte er auch nicht selbständig durchsetzen. Denn die Rechte an Frankenstein's Army liegen bei der Filmfirma MPI, die dafür an das japanische Spielestudio herantreten müsste. (red, 11.5.2021)