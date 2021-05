Am Mittwoch könnte es für Rapid schmerzhaft werden, Salzburg zum Titel zu gratulieren. Foto: APA/Neubauer

Salzburg/Wien – Didi Kühbauer gibt sich keinerlei Illusionen hin. "In Salzburg hängen die Trauben besonders hoch", sagt der Trainer von Rapid. Es ist eine Laune des Fußballs, dass am Mittwochabend Red Bull Salzburg gegen Rapid (20.30 Uhr) den achten Meistertitel in Serie rechnerisch fixieren kann. Wobei dieses Spiel, egal wie es ausgeht, nichts an der Vormachtstellung und am Ausgang ändern wird. Drei Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung neun Zähler. Kühbauer ("Sie sind Meister") glaubt an einen starken Auftritt seiner Elf. "Ob eine Topleistung reicht, ist eine andere Frage. Sie sind die Bayern von Österreich und gegen uns immer extrem motiviert. Mitfeiern werden wir garantiert nicht, sondern nur gratulieren." Die Bilanz in dieser Saison ist für Rapid deprimierend: 2:6 im Cup, 2:4, 1:1 und 0:3 in der Liga.

Salzburgs scheidender Trainer Jesse Marsch möchte die Serie ausbauen. "Wir müssen bereit sein für unser bestes Spiel in der ganzen Saison, um unser Ziel, Meister zu werden, zu erreichen." Für Rapid klingt das bedrohlich, anderseits sind die Partien in Graz gegen Sturm und daheim gegen den LASK wesentlicher.

Zoran Barisic, der Geschäftsführer Sport, ist bereits mit den Planungen für die nächste Saison beschäftigt. Corona hat die Arbeit erschwert, den Handlungsspielraum eingeschränkt. "Man weiß nicht, wie sich der Transfermarkt entwickelt." Der ablösefreie Wechsel von Kapitän Dejan Ljubicic zum 1. FC Köln ist offiziell, sein Bruder Robert kommt aus St. Pölten nach Hütteldorf. Und Marco Grüll aus Ried.

Impfstrategie

Das 17-jährige Supertalent Yusuf Demir hat Angebote vorliegen, für Barisic ist nichts fix. "Es muss für alle Parteien passen, speziell für ihn. Er will nach den Sternen greifen." Sein Vertrag endet 2022, Rapid hat kein gesteigertes Interesse, für Demir nur die Ausbildungsentschädigung zu kassieren. Barisic bastelt mit der medizinischen Abteilung an einer Impfstrategie. Speziell jüngere Menschen, dazu gehören Fußballer, leiden häufig unter Nebenwirkungen. "Das muss man genau steuern." In der letzten Runde am 22. Mai gegen den LASK dürfen 3000 Fans ins Stadion. Es ist der 51. Geburtstag von Barisic. "Vielleicht ist es der Beginn der Normalität. Das wäre mein schönstes Geschenk." (hac, 11.5.2021)

Fußall-Bundesliga (8. Runde der Meistergruppe) am Mittwochabend

Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien (Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 20.30 Uhr). Bisherige Saisonergebnisse: 1:1 (a), 4:2 (h), 3:0 (a); 6:2 (h/Cup)

Salzburg: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer – E. Mwepu, Bernede, Junuzovic, Aaronson – Berisha, Daka

Ersatz: Mantl – Solet, Seiwald, Bernardo, Sucic, Okafor, Adeyemi

Es fehlen: Vallci (Achillessehnenriss), Camara, Koita (beide Doping-Sperre)

Rapid: Strebinger – Stojkovic, Hofmann, Greiml, Ullmann – Grahovac, D. Ljubicic – Schick, Fountas, Ritzmaier – Kara

Ersatz: Gartler – Sonnleitner, Schuster, Arase, Knasmüllner, Demir, Kitagawa

Es fehlen: Barac, Petrovic (beide gesperrt), Schobesberger, Dibon, Velimirovic (alle im Aufbautraining)

* * *



WSG Tirol – SK Sturm Graz (Innsbruck, Tivoli Stadion Tirol, 18.30 Uhr). Bisherige Saisonergebnisse: 0:1 (a), 1:1 (h), 2:3 (a)

WSG: Oswald – Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg – Rogelj, Petsos, Celic, Rieder – Pranter, Baden Frederiksen

Ersatz: Ozegovic – Buchacher, Hager, Gölles, Anselm, Smith, Naschberger, Toplitsch, Rieder, Dedic

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Nemeth, Geyrhofer, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic, Kiteishvili, Kuen – Yeboah, Jantscher

Ersatz: Schützenauer – Jäger, Wüthrich, Ljubic, Huspek, F. Mwepu, Friesenbichler, Balaj

Es fehlen: Ingolitsch (Knieverletzung), Shabanhaxhaj (krank), Trummer (bereits im Mannschaftstraining)

* * *

Wolfsberger AC – LASK (Wolfsberg, Lavanttal Arena, 18.30 Uhr). Bisherige Saisonergebnisse: 1:3 (a), 0:3 (h), 1:2 (a); 0:1 n.V. (a/Cup)

WAC: Kuttin – Novak, Henriksson, Muharemovic, Giorbelidze – Wernitznig, Leitgeb, Liendl, Taferner – Vizinger, Joveljic

Ersatz: Kofler – Rnic, Lochoshvili, Stratznig, Jasic, Dieng, Röcher

Es fehlen: Baumgartner (gesperrt), Peretz, Sprangler (beide Mittelfußknochenverletzung)

LASK: Schlager – Holland, Filipovic, Andrade – Ranftl, L. Grgic, Michorl, Renner – Goiginger, Eggestein, Balic

Ersatz: Gebauer – Ramsebner, Potzmann, Reiter, Madsen, Altunbas, Sabitzer

Es fehlen: Trauner (gesperrt), Wiesinger (Bandeinriss im Sprunggelenk), Gruber, Raguz (beide Kreuzbandriss), Karamoko (Adduktoren)

Fraglich: Renner (Hüftbeuger)