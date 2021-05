8.10 RETRO-TV

Bezaubernde Jeannie: Das Ernährungsexperiment Tony und Roger müssen sich einem Überlebenstraining stellen. Auf der Schädelinsel sollen sie unter härtesten Bedingungen ihre Fertigkeiten unter Beweis stellen. Damit sie es dort nicht ganz so schwer haben, zaubert ihnen die gute Jeannie ein orientalisches Dorf hin. Immer wieder spaßig, mit Barbara Eden und Larry Hagman als illus trem Pärchen. Bis 8.35, ORF 1

19.40 REPORTAGE

Re: Die Muschelsucher vom Tejo – Illegaler Beutezug aus Not Maria war Putzfrau, ihre Tochter arbeitete in einem Restaurant. Im Lockdown stehen beide im Schlamm – die Enkelin im Kinderwagen – und kratzen auf dem Flussboden, auf der Suche nach der begehrten Ware. Das Muschelsammeln ist illegal, das Gebiet an der Tejo-Mündung steht unter Naturschutz. Und doch kommen täglich mehr Menschen hierher. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Hüter der Natur – Rettung für Afrikas letzte Paradiese (3/3) In Afrika kommen modernste Technologien zum Einsatz, um Wilderern ein Schnippchen zu schlagen. Etwa im Kongo, dort steigen die Zahlen der Berggorillas seit einigen Jahren wieder. Grund zur Hoffnung. Bis 21.15, Servus TV

20.15 JUGEND

Dok 1: Die Jungen sollen sich zamreißen Die Jugend wird in Österreich gerne zum Sündenbock gemacht, sie hat keine Lobby und keine Interessenvertretung. Lisa Gadenstätter fragt, wie sich die Corona-Krise auf die Seele der österreichischen Jugend auswirkt, und trifft junge Frauen und Männer, die erzählen, wie sie mit den psychischen Belastungen seit Beginn der Pandemie umgegangen sind. Danach um 21.06 Uhr folgt die Doku Smarte Kids? Kinder und digitale Medien über Auswirkungen des Medien konsums auf Kinder und Jugendliche. Bis 22.00, ORF 1

20.15 MONEY, MONEY, MONEY

Der unverhoffte Charme des Geldes (La Chute de l’empire américain, CAN 2018, Denys Arcand) Der Job als Paketbote ist nicht unbedingt das, was sich der gebildete Philanthrop Pierre-Paul erträumt hat. Dann wird er zufällig Zeuge eines Raubüberfalls und flüchtet mit dem Diebesgut. Intelligente Kapitalismuskritik mit Alexandre Landry. Bis 22.15, Arte

Foto: Cinémaginaire Inc./FilmTDA Inc

21.05 ERNÄHRUNG

Achtung vegan – Ein Boom und seine Gefahren Der Medizinjournalist Bernhard Hain zeigt, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit veganer Ernährungsweise aussieht und welche Gefahren unbegleiteter Veganismus birgt. Ärzte empfehlen Veganern eine medizinische Begleitung, um Defizite bei Eisen und bei Vitamin B12 auszugleichen.

Bis 21.50, 3sat

22.05 PFIFFIKUS

M – Eine Stadt sucht einen Mörder (D 1931, Fritz Lang) 1000 Mark für die Ergreifung eines Kindsmörders. Ein Schatten verdunkelt den Anschlag an der Wand, es ist ein Mann, der das Mädchen Elsie anspricht. Er kauft dem Kind einen Luftballon und pfeift dabei ein Motiv aus Peer Gynt. Sternstunden zweier Genies. Bis 0.05, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Palästina – Zorn über Wahlabsage Viele Palästinenserinnen und Palästinenser hatten auf neue politische Führungspersönlichkeiten gehofft – und darauf, dass die Wahl ein erster Schritt zur Einigung des palästinensischen Volkes in Gaza und im Westjordanland sein könnte. Um 23.05 Uhr folgt Weltjournal+ mit der Reportage Jung, weiblich, palästinensisch – Kampf um Selbstbestimmung. Bis 23.50, ORF 2

22.50 DISKUSSION

Pro und Contra: Der Finanzminister unter Druck – Gefahr für den Rechtsstaat oder künstliche Aufregung? Bei Corinna Milborn diskutieren u. a. die Nationalratsabgeordneten Stephanie Krisper und Andreas Hanger, der frühere ÖVP-Obmann Erhard Busek und der ehemalige Spitzenbeamte Manfred Matzka. Bis 00.00.,Puls 4

23.10 DOKUMENTATION

Berlin Bouncer – Die Macht der Nacht Regisseur David Dietl hat drei Berliner Türsteher mehrere Jahre lang begleitet. In seinem Film erzählt er die Geschichte des Berliner Nachtlebens und zeichnet damit auch die Kulturgeschichte vom Mauerfall bis in die Gegenwart nach. Der Film handelt auch vom Erwachsenwerden mit 50 Jahren und verschiedenen Lebensentwürfen. Bis 0.50, Arte