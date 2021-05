Auch das Nokia 9 Pureview wartet noch auf das versprochene Android-11-Update. Foto: APA/AFP/JOSEP LAGO

Ein schlankes Android-System, das dafür rasch neue Softwareversionen und Sicherheitsbereinigungen erhält. Es war nicht zuletzt dieses Versprechen, mit dem sich Nokia-Hersteller HMD Global vom Mitbewerb im Android-Feld absetzen wollte. Und tatsächlich schaffte man es vor allem anfänglich durch die Kooperation mit Google rund um Android One frischen Wind in den Markt zu bringen. Zuletzt ist dieses System aber gehörig ins Stocken geraten, wie der Hersteller nun auch indirekt zugesteht.

Längeres Warten

HMD Global hat die Android-11-Roadmap für seine bestehenden Smartphones aktualisiert, was für die Nutzer vor allem eines heißt: Bitte warten. Wurden doch die anvisierten Termin für zahlreiche Geräte um ein ganzes Quartal nach hinten geschoben. So sollen nun etwa das Nokia 6.2 oder das Nokia 9 Pureview die aktuelle Softwaregeneration erst im dritten Quartal 2021 erhalten. Zuvor waren sie noch für das zweite Quartal gelistet. Beim Nokia 5.3 ist der Termin gleich vom vierten Quartal 2020 auf das zweite Quartal 2021 verschoben worden. Die erst vor einigen Monaten veröffentlichen Nokia 1.4 und Nokia 5.4 sind hingegen neu aufgenommen worden, sie sollen noch im laufenden Quartal an der Reihe sein.

Der neue Zeitplan von HMD / Nokia. Grafik: HMD Global

Das Fehlen von Android 11 hatte schon in den vergangenen Monaten für einige Verwunderung gesorgt, bislang kommuniziert der Hersteller nicht, wieso es zu diesen Verzögerungen kommt. Stattdessen hat man einen Tweet mit dem alten Zeitplan gelöscht. Zumindest ist zuletzt Bewegung in die Angelegenheit gekommen, so hat etwa erst vor einigen Wochen die Android-11-Auslieferung an Nokia 2.2 , Nokia 2.3 sowie Nokia 8.1 begonnen.

Gleichzeitig beklagen sich in der Nokia-Community allerdings zahlreiche Nutzer darüber, dass auch die monatlichen Sicherheitsaktualisierungen zuletzt ins Stocken geraten sind. So soll etwas das schon erwähnte Nokia 5.3, immerhin ein erst vor einem Jahr veröffentlichtes Gerät, noch immer auf dem Sicherheits-Patch von Februar festhängen. HMD Global schweigt auch in diesem Fall zu den Vorwürfen.

Realitätscheck

Insofern zeigt die aktuelle Situation vor allem, dass es für HMD zunehmend schwieriger wird, sich über die Update-Politik von anderen Herstellern abzusetzen. So war etwa Samsung zuletzt bei vielen seiner Geräte nicht nur mit den monatlichen Sicherheitsaktualisierungen zuverlässiger und schneller sondern ist auch beim Android-11-Update-Reigen schon etwas weiter. Vor allem aber hat Samsung das offizielle Support-Versprechen mittlerweile für viele Geräte auf vier Jahre ausgedehnt. Da wirken die einst so erfreulichen drei Jahre von Nokia nicht mehr so beeindruckend wie dereinst. (apo, 11.5.2021)