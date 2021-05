Karl Gedlicka

16.50 ANIMATIONSFILM

Die Peanuts – Der Film (USA 2015, Steve Martino) Der Sohn und Enkelsohn von Peanuts-Schöpfer Charles M. Schulz waren an dem Drehbuch beteiligt, dessen wunderbare Figuren 2015 nochmals in einer 3D-Version auf die Leinwand gebracht wurden. Das Ergebnis voller klassischer Peanuts-Motive funktioniert auch im 2D-Fernsehen ganz wunderbar. Bis 18.20, ATV

19.40 REPORTAGE

Re: Ramadan in Europa – Fasten, beten, Abstand halten Bereits zum zweiten Mal kann der Fastenmonat Ramadan aufgrund von Corona vielerorts nicht wie sonst be gangen werden. Wie hat die Pandemie das Leben von Muslimen verändert? Ein Lokalaugenschein in Deutschland, Frankreich und der Türkei. Bis 20.15, Arte

20.15 ACTION-THRILLER

The Commuter (USA/GB/F 2018, Jaume Collet-Sera) Der ehemalige Cop Michael MacCauley (Liam Neeson) fährt wie jeden Tag mit dem Pendlerzug zur Grand Central Station in New York, als ihm an Bord eine geheimnisvolle Blondine (Vera Farmiga) ein ungewöhnliches Angebot macht. Eine Art bombastisches B-Movie. Bis 21.55, ORF 1

20.15 GALA

Birgit Denk & Friends – Die Gala zum 50. Geburtstag Die Sängerin und Moderatorin feiert ihren Geburtstag mit Kolleginnen und Kollegen wie Nadja Maleh, Lukas Resetarits, Willi Resetarits, Norbert Schneider und Ina Regen. Um 23.35 gibt es dann noch Birgit Denk & die Novaks: Kabarettlieder der 50er.

Bis 21.30, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Die Victoriafälle – Afrikas Garten Eden "Der Rauch, der donnert", nennen die Einheimischen die Victoriafälle zwischen den Grenzstädten Victoria Falls in Simbabwe und Livingstone in Sambia. Der Wasserfall stürzt über eine Breite von fast zwei Kilometern über mehr als 100 Meter in die Tiefe. Bis 21.00, Arte

20.15 KOMÖDIE

Hot Shots! Die Mutter aller Filme (Hot Shots!, Jim Abrahams) Mit Charlie Sheen als Ex-Pilot parodiert Jim Arbahams treffsicher nicht nur Fliegerfilme wie Top Gun. Bis 22.00, Kabel 1

22.30 MINISERIE

Obwohl ich Dich liebe (1–3/3) (Amour fou, F 2019, Mathias Gokalp) Die Ärztin Rebecca und ihr Mann Romain scheinen eine geglückte Ehe zu führen. Als Romains aufbrausender Bruder und dessen Freundin in das Haus gegenüber einziehen, kommt die Harmonie rasch ins Wanken. Miniserie mit dem aus François Ozons Film Der andere Liebhaber bekannten Jérémie Renier. Bis 1.05, Arte

Foto: Caroline Dubois

23.15 HISTORIENDRAMA

Gangs of New York (USA 2020, Martin Scorsese) Die alteingesessenen Natives und die irischen Einwanderer Dead Rabbits liefern sich im New Yorker Elendsviertel Five Points einen brutalen Kampf um die Vorherrschaft. Grandios inszeniert von Martin Scorsese, Daniel Day-Lewis lehrt als "Bill the Butcher" das Fürchten. Bis 1.55, Servus TV