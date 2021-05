Israel reagierte am Dienstag auf Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen mit zahlreichen Gegenangriffen. Foto: AFP / Mahmoud Khatab

Jeden Tag riecht das Viertel nach Jauchegrube, nur heute ist der Gestank der Stinkbomben, mit denen die israelische Polizei die Demonstranten verscheuchen will, etwas milder. "Sie haben die Straßen geputzt", sagt die 27-jährige Sula, und mit einem bitteren Ton in der Stimme fügt sie hinzu: "Weil die Diplomaten kommen." Eine Gruppe von EU-Vertretern ist heute in Sheikh Jarrah unterwegs, um sich von den Bewohnern Bericht erstatten zu lassen. Und Sula, mit vom vielen Schreien schon heiserer Stimme, ruft: "Die vielen Berichte, die ihr nach Europa schickt, die sind ja schön, aber das hilft uns gar nicht! Was wir brauchen, sind Taten!"

Sheikh Jarrah, das Viertel, in dem mehrere palästinensische Familien akut von der Räumung bedroht sind, weil jüdische Siedler ihre Häuser beanspruchen, ist der zentrale Streitpunkt der jüngsten Jerusalemer Proteste. Und womöglich auch Auslöser eines Kriegs.

Das Viertel war vor nicht zu langer Zeit wohl den wenigsten Menschen im Ausland ein Begriff, heute treibt es Demonstranten vor israelische Botschaften in Ankara und Amman. Die radikalislamische Hamas nannte Sheikh Jarrah in ihrem Ultimatum an Israel in einem Atemzug mit Al-Aqsa – es wurde zum profanen Symbol palästinensischen Widerstandes.

Unter Dauerbeschuss

Seit Montagabend stehen die israelischen Städte in 40 Kilometer Halbradius zur Gazagrenze unter Dauerbeschuss, es gab mehrere Treffer. In Ashkelon gab es Dienstagmittag die ersten Todesopfer: Zwei Frauen erlagen nach dem Beschuss ihres Wohnhauses den Verletzungen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verwundet.

Montagabend begann mit dem Ultimatum der Hamas eine neue Stufe der Eskalation. Und eine, "die von beiden Seiten nicht gewollt war", sagt Itai Brun, Experte für Militärstrategie im Tel Aviver Institut für Nationale Sicherheitsstudien, im STANDARD-Interview. "Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich die Hamas vor einem Monat hinstellte und sagte: Am 10. Mai beschießen wir Jerusalem." Die Ereignisse hätten eine eigene Dynamik entwickelt und in eine Gewaltspirale geführt. Beide Seiten hätten aber kein Interesse an einem Krieg.

Heißt das, dass die Menschen in Israel und im Gazastreifen nun unbesorgt schlafen gehen können – sofern die Sirenen es erlauben? Im Gegenteil, sagt Brun. Ungewollt war auch die Eskalation im Jahr 2014 – und dann begann der Gazakrieg. Ab einem gewissen Moment war es aber "sehr schwer zu deeskalieren". Das könnte auch diesmal der Fall sein. Die nächsten 24 Stunden könnten darüber entscheiden, sagt Brun am Dienstagnachmittag.

Das israelische Militär sei in diesem Einsatz, der seit gestern den Namen "Operation Wall Guard" trägt, auf "unbegrenzte Eskalation" gefasst, hieß es am Dienstag auch. Und es scheint niemanden zu geben, der im aktuellen Konflikt Mediator sein könnte.

Ergebnisloses UN-Treffen

Das gilt auch für jenes Ostjerusalemer Viertel, von dem alles ausging. Die EU-Diplomaten in den palästinensischen Gebieten, die heute auf Visite sind, verkünden zwar, dass sie in der Frage der Wohnungsräumungen aufseiten der palästinensischen Bewohner stehen. Die EU-Regierungen hingegen sprechen nicht mit einer Stimme. Und das Treffen im UN-Sicherheitsrat, das sich am Montag auch Jerusalem widmete, endete ergebnislos. Insider erzählen, dass man nahe an einer Resolution war, doch dann flogen die Raketen – und änderten die Lage von Grund auf.

In diesem Vakuum sehen manche der Bewohner den Raketenbeschuss als gelinderes Mittel, um Aufmerksamkeit zu erlangen. "Wenn ein Nachbar Sie jahrelang quält und das Gericht sich auf seine Seite stellt, werden Sie dann weiter höflich Briefe schreiben? Oder vielleicht unhöflich anklopfen?", fragt ein älterer Bewohner.

Die Zahl der Verwundeten in den Spitälern stieg bis Redaktionsschluss auf 70 Menschen. In Gaza forderten Israels Vergeltungsschläge bis Dienstagmittag 20 Menschenleben.

Schwierige Lage

"Beide Seiten, Israel und Gaza, würden die Auseinandersetzung gerne in wenigen Tagen beendet haben", meint Brun. Dann endet für die muslimischen Palästinenser der Ramadan, und wenige Tage später beginnt das jüdische Schawuot-Fest. "Das Problem ist: Für beide Seiten ist es nun sehr schwer zu deeskalieren." Für Israel fällt die neue Gewalt außerdem in eine Zeit starker interner Instabilität. Premier Benjamin Netanjahu ist gerade zum dritten Mal binnen zwei Jahren beim Versuch gescheitert, eine Regierung zu bilden. Er kündigte eine Verschärfung der Schläge auf Gaza an. (Maria Sterkl aus Jerusalem, 11.5.2021)