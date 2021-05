[International] Neue Stufe der Eskalation zwischen Israel und Palästinensern.



Mehrere Tote bei Raketenangriffen auf Großraum Tel Aviv

Analyse: Warum die Eskalation in Jerusalem arabische Länder nur verhalten mobilisiert.

Infektionswelle nach Immunisierung: Fragen zu Impfwirksamkeit auf Seychellen.

Putin fordert Russen zum aktiveren Impfen auf.

[Inland] Blümel sorgt für nächsten Showdown im Parlament.

Hitzige Debatte zur Causa HG Pharma und PCR-Tests im Tiroler Landtag.



[Kommentar] Lassen wir die Kinder nicht im Stich!

[Live] Hier geht es zum Coronavirus- Tagesüberblick

[Kreislaufwirtschaft] Österreich ist gut im Recyceln – außer wenn es um Plastik geht.

[Wissenschaft] Was "Game of Thrones" mit mittelalterlichen Herrscherhöfen verbindet.

[Architekturblog] Die neue Naschmarkthalle hat kein Konzept!

[Wetter] Störungseinfluss sorgt verbreitet für dichte Wolken und Regen, vor allem an der Alpennordseite von Salzburg bis ins westliche Niederösterreich regnet es am stärksten. In Vorarlberg und dem Tiroler Oberland lässt der Regen hingegen bald wieder nach. Im Südosten wird die Luftschichtung labiler und es sind immer wieder auch Gewitter eingelagert, die lokal auch Starkregen bringen können. Der Wind weht mäßig, vor allem im Wienerwald auch lebhaft bis stark aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen 6 bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen nur noch 11 bis 20 Grad.

[Zum Tag] 1926: Der italienische Luftfahrtpionier Umberto Nobile überfliegt im Luftschiff Norge gemeinsam mit dem norwegischen Polarforscher Roald Amundsen und dem amerikanischen Millionär Lincoln Ellsworth den Nordpol, das erste gesicherte Erreichen des Nordpols.