Es ist vollbracht.

Foto: imago images/GlobalImagens

Lissabon – Sporting Lissabon ist zum ersten Mal seit 2002 portugiesischer Fußball-Meister. Der 28-jährige portugiesische Stürmer Paulinho und Co. setzten sich am Dienstagabend gegen Boavista Porto mit 1:0 durch und können mit einem Vorsprung von acht Punkten auf Verfolger FC Porto in den ausstehenden beiden Runden nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Sporting ist nach 32 Spielen mit 25 Siegen und sieben Remis weiter ungeschlagen. (APA; 11.5.2021)