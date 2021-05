Ermittlerteam im Rostocker "Polizeiruf 110": Charly Hübner als Kommissar Sascha Bukow und Kollegin Katrin König (Anneke Kim Sarnau). Foto: NDR / Christine Schroeder

Hamburg – Nach mehr als zehn Jahren als Kommissar Sascha Bukow verlässt Charly Hübner das Team der Krimireihe "Polizeiruf 110" aus Rostock. "Charly Hübner verlässt den 'Polizeiruf 110'. Leider!", sagte der NDR-Programmdirektor Fernsehen, Frank Beckmann, laut einer Pressemitteilung des Senders am Mittwoch. "Dem Publikum wird Kommissar Sascha Bukow sehr fehlen." Hübner habe die Figur mit ihren Ecken und Kanten auf einzigartige Weise verkörpert.

Man habe Verständnis für die Entscheidung Hübners und danke für die großartige Zusammenarbeit, so Beckmann. Der Schauspieler hat demnach den Sender bereits vor einiger Zeit darüber informiert, dass er Abschied von der Krimireihe nehmen wolle.

Nachfolge noch unbekannt

Hübner bedankte sich in der Mitteilung für die tollen Jahre, in denen viel gewagt werden durfte und auch gelungen sei. Die letzte Folge mit ihm wird im kommenden Jahr zu sehen sein. Es ist der 24. Fall des Ermittlerduos Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Bukow. Wer künftig an der Seite von Sarnau ermitteln wird, will der Sender "zu gegebener Zeit" mitteilen.

Dem "Spiegel" hatte Hübner zuvor gesagt, "ich hänge den Bukow mit viel Dank für die tolle Zeit an den Nagel". Bukows Trotz und Intuition seien ihm schon sehr nahegegangen, "aber irgendwann hat die Figur angefangen, meine gesamte Arbeit zu dominieren. Dann kommen Regisseure in ganz anderen Arbeitszusammenhängen und sagen: 'Komm, mach doch mal den Bukow!' Das ist konträr zu dem, was ich will." (APA, 12.5.2021)