Die Staatsanwaltschaft will mehrere widersprüchliche Aussagen erkannt haben, nun wird der Kanzler als Beschuldigter geführt

Gegen Kanzler Kurz wird ermittelt, er will auch bei einem Strafantrag nicht zurücktreten Foto: APA/Hochmuth

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat Ermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seinen Kabinettschef Bernhard Bonelli aufgenommen. Beide werden der Falschaussage vor dem U-Ausschuss verdächtigt und als Beschuldigte geführt. Sie sollen den Untersuchungsausschuss falsch über Vorgänge rund um die Bestellung des Öbag-Aufsichtsrates informiert haben. Es handelt sich um ein Verfahren, das wegen des geringen Strafmaßes vor einem Einzelrichter landen würde, die WKStA könne jederzeit einen Strafantrag stellen, sagte Kurz. Auch dann werde er nicht zurücktreten.

Neu ausgewertete Chats aus dem Smartphone von Öbag-Chef Thomas Schmid hatten vor einigen Wochen gezeigt, dass sich sowohl Kurz als auch Bonelli stärker als bisher bekannt in die Suche nach Aufsichtsräten für die neu gegründete Staatsholding involviert hatten. Die Neos hatten deshalb eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht, wegen der sich Bonelli bei seiner letzten Befragung vor dem U-Ausschuss großteils entschlagen hatte.

Kurz und Bonelli sollen erst vor Kurzem über ihren Status als Beschuldigte informiert worden sein, für beide gilt die Unschuldsvermutung. Vor dem Ministerrat gab Kurz an, er habe versucht, im U-Ausschuss stundenlang auch Jahre zurückliegende Sachverhalte aufzuklären. Es sei "Methode geworden, im U-Ausschuss mit Unterstellungen eine aufgeheizte Stimmung zu erzeugen". Es werde "schnell versucht, einem das Wort in den Mund umzudrehen" und "Menschen in eine Falschaussage hineinzudrängen".

Falschaussagen sind juristisch schwierig nachzuweisen, da sie vorsätzlich sein müssen. Diesbezüglich laufen eine Reihe anderer Verfahren, im Burgenland wird auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) einer Falschaussage im Commerzialbank-U-Ausschuss verdächtigt. (fsc, gra, 12.5.2021)