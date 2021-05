Pronomen, wie "sie/ihr", "they/them" oder "he/him" können in Zukunft direkt neben dem Nutzernamen ergänzt werden

Dass Nutzer auf ihren Social-Media-Profilen deutlich machen, mit welchen Pronomen sie angesprochen werden möchten, ist heutzutage keine Seltenheit. Damit dafür kein Platz im Text der Profilbeschreibung geopfert werden muss, hat Instagram nun ein eigenes Textfeld präsentiert.

Platzsparend

Die ausgewählten Pronomen werden direkt neben dem Namen angeführt und sind leicht transparent. Bis zu vier Pronomen können ausgewählt werden. In den Einstellungen können Nutzer auch entscheiden, ob sie die Pronomen nur ihren Followern anzeigen möchten.

Auf Twitter machte Instagram das neue Feature bekannt. Viele Nutzerinnen und Nutzer sprechen dem Unternehmen Lob für die neue Funktion aus, manche kritisieren jedoch, dass die verfügbaren Pronomen vorgegeben sind.

Noch nicht in Österreich

Vorerst wird das neue Feature nur für eine Auswahl an Ländern verfügbar sein, es soll jedoch in naher Zukunft für weitere Regionen freigeschaltet werden. In Österreich scheint die zusätzliche Beschreibung noch nicht angekommen zu sein. Sobald es veröffentlicht wurde, können Nutzer das Feld "Profil bearbeiten" öffnen, um ihre Pronomen zu ergänzen. (hsu, 12.5.2021)