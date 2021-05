Konsumenten sollten das Wachstum vorantreiben. Foto: APA

Die Ökonomen könnten ihre Prognosen auch gleich würfeln. Angesichts dessen, wie schnell sich derzeit die Erwartungen ändern, lässt sich dieser Eindruck nicht ganz von der Hand weisen. Am Mittwoch hat die EU-Kommission ihre Frühjahrsprognose für Österreich präsentiert. Diese fällt deutlich optimistischer aus als noch im Februar und liegt auch über vergleichbaren Einschätzungen der heimischen Wirtschaftsforschungsinstitute vom März.

Nach dem desaströsen Jahr 2020 sollte der Aufschwung heuer stärker werden, so die Kommission. Sie prognostiziert für Österreich ein Wirtschaftswachstum von 3,4 Prozent in diesem Jahr. Noch im Februar war sie von gerade einmal zwei Prozent ausgegangen. Für das kommende Jahr erwartet die Kommission 4,3 Prozent Wachstum.

Die Kehrseite dieser Nachricht: Mit diesen Werten bleibt Österreich in beiden Jahren unter dem Schnitt der übrigen Euroländer, vor allem heuer fällt die Differenz sogar kräftig aus. Die deutsche Volkswirtschaft wird etwa so stark wachsen wie jene in Österreich, ein deutlich größeres Plus gibt es aber in Spanien, Frankreich oder auch Italien, wo allerdings der wirtschaftliche Absturz 2020 doch etwas heftiger war. Ebenfalls stärker fällt das Wachstum in Schweden aus, wo der Einbruch auch 2020 nicht so heftig war.

Unsicherheit im Tourismus

In Österreich selbst wird das Wachstum laut der EU neben einem robusten Exportsektor vor allem von einer Erholung des Konsums angetrieben. Erst in der ersten Jahreshälfte 2022 soll die heimische Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau wieder erreichen. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt dabei der Tourismus. Die EU-Experten rechnen hier mit einer kräftigen Erholung, aber die Entwicklung sei nur schwer abschätzbar. Und: Auch Ende 2022 dürfte der Tourismus das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht haben.

Der Schuldenstand wird heuer rund 87 Prozent erreichen und sollte danach langsam sinken. Auch die Arbeitslosigkeit sollte angesichts der Erholung graduell zurückgehen. (András Szigetvari, 12.5.2021)